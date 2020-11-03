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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3572357335743575

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 212
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:55

Квесторе_поверніться спочатку на татка. А Ганя мені лише для спортивного інтересу)
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:08

ТАС2Ю всьоо?! :shock:
Не удалось войти в систему. Попробуйте позже.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:58

  clientage написав:ТАС2Ю всьоо?! :shock:
Не удалось войти в систему. Попробуйте позже.

Починили!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 16:52

  clientage написав:
  ol_zy написав:оригинально они по викенду абонку списывают, но автоматом карту не перевыпускают. Типа напомнили так списанием. Выходит берут абонку за карту, которая в этом месяце закончится :).
з.ы. я то перевыпускаю - мне она весьма подходит - т.е. такая напоминалка в -365 вполне сработала, но как бы странно, логичнее было списывать, если заказал перевыпуск.

Там не списание, а блок. Если не перевыпустите, то и не спишут, ток заяву нуна оформить на закрытие счета. Но напоминалка действенная :)

clientage
Перевыпускать WeekEnd не собирался. Ожидал закрытия карты по окончании срока действия 11/20. Пополнил в ноябре карту - все пополнение втихую списалось в счет частичного внесения абонплаты на год вперед.
Горячая линия утверждает, что, написание заявления на закрытие карты, так же, как и отсутствие заявления на перевыпуск, списанные в счет абонплаты деньги не вернет. Так ли это?
Donnald
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 17:39

Продал валюту в кассе.
Никаких документов кассиру не предоставлял, и вообще не клиент Таскомбанка.
При этом в квитанции в графе "клиент" стоит ФИО какого-то левого человека. (не кассир. :D ФИО кассира указано на штампе)

Это программный глюк? Или банк/кассир/нач.отд моют гривню своему человеку?
https://a-bank.com.ua/t?a=4WE9KK10E3Y0 +50 грн А-Банк, карта "Зелена"
https://monobank.ua/r/QzSemf +50 грн Монобанк
Driver
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 17:46

  Driver написав:Продал валюту в кассе.
Никаких документов кассиру не предоставлял, и вообще не клиент Таскомбанка.
При этом в квитанции в графе "клиент" стоит ФИО какого-то левого человека. (не кассир. :D ФИО кассира указано на штампе)

Это программный глюк? Или банк/кассир/нач.отд моют гривню своему человеку?

Якщо сума велика то миють.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 17:49

  Donnald написав:
  clientage написав:
  ol_zy написав:оригинально они по викенду абонку списывают, но автоматом карту не перевыпускают. Типа напомнили так списанием. Выходит берут абонку за карту, которая в этом месяце закончится :).
з.ы. я то перевыпускаю - мне она весьма подходит - т.е. такая напоминалка в -365 вполне сработала, но как бы странно, логичнее было списывать, если заказал перевыпуск.

Там не списание, а блок. Если не перевыпустите, то и не спишут, ток заяву нуна оформить на закрытие счета. Но напоминалка действенная :)

clientage
Перевыпускать WeekEnd не собирался. Ожидал закрытия карты по окончании срока действия 11/20. Пополнил в ноябре карту - все пополнение втихую списалось в счет частичного внесения абонплаты на год вперед.
Горячая линия утверждает, что, написание заявления на закрытие карты, так же, как и отсутствие заявления на перевыпуск, списанные в счет абонплаты деньги не вернет. Так ли это?

Карта, вернее счет, БЕЗ заявления не закрывается
Думаю, что если картой не пользовались в ноябре, то можно попробовать вернуть средства. Пишите заяву-претензию на возврат средств из-за непредоставленных услуг.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 17:50

  Driver написав:Продал валюту в кассе.
Никаких документов кассиру не предоставлял, и вообще не клиент Таскомбанка.
При этом в квитанции в графе "клиент" стоит ФИО какого-то левого человека. (не кассир. :D ФИО кассира указано на штампе)

Это программный глюк? Или банк/кассир/нач.отд моют гривню своему человеку?

Привет из конца 90х :)
Я б не заморачивался
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:28

Позвонил сегодня на горячую, чтобы перевыпустить Weekend по сроку (11/20), сказали в течение 10 рабочих дней сделают. Смотрю в ТАС2Ю, а там уже новая карта светится, с номером и сроком, правда под замочком пока, в статусе "заблокирована"
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:32

  Ferlakur написав:Позвонил сегодня на горячую, чтобы перевыпустить Weekend по сроку (11/20), сказали в течение 10 рабочих дней сделают. Смотрю в ТАС2Ю, а там уже новая карта светится, с номером и сроком, правда под замочком пока, в статусе "заблокирована"

Ну норм, теперь 10дн у них на подбор ключика :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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