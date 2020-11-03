|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лис, 2020 17:55
Квесторе_поверніться спочатку на татка. А Ганя мені лише для спортивного інтересу)
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт)
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 1237
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 167 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лис, 2020 18:08
ТАС2Ю всьоо?!
Не удалось войти в систему. Попробуйте позже.
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32847
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2612 раз.
- Подякували: 3849 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 03 лис, 2020 20:58
clientage написав:
ТАС2Ю всьоо?!
Не удалось войти в систему. Попробуйте позже.
Починили!
-
ukrprom2014
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 2062
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 лис, 2020 16:52
clientage
clientage написав: ol_zy написав:
оригинально они по викенду абонку списывают, но автоматом карту не перевыпускают. Типа напомнили так списанием. Выходит берут абонку за карту, которая в этом месяце закончится
.
з.ы. я то перевыпускаю - мне она весьма подходит - т.е. такая напоминалка в -365 вполне сработала, но как бы странно, логичнее было списывать, если заказал перевыпуск.
Там не списание, а блок. Если не перевыпустите, то и не спишут, ток заяву нуна оформить на закрытие счета. Но напоминалка действенная
Перевыпускать WeekEnd не собирался. Ожидал закрытия карты по окончании срока действия 11/20. Пополнил в ноябре карту - все пополнение втихую списалось в счет частичного внесения абонплаты на год вперед.
Горячая линия утверждает, что, написание заявления на закрытие карты, так же, как и отсутствие заявления на перевыпуск, списанные в счет абонплаты деньги не вернет. Так ли это?
-
Donnald
-
-
- Повідомлень: 617
- З нами з: 24.12.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 лис, 2020 17:39
Продал валюту в кассе.
Никаких документов кассиру не предоставлял, и вообще не клиент Таскомбанка.
При этом в квитанции в графе "клиент" стоит ФИО какого-то левого человека. (не кассир.
ФИО кассира указано на штампе)
Это программный глюк? Или банк/кассир/нач.отд моют гривню своему человеку?
https://a-bank.com.ua/t?a=4WE9KK10E3Y0 +50 грн А-Банк, карта "Зелена"
https://monobank.ua/r/QzSemf +50 грн Монобанк
-
Driver
-
-
- Повідомлень: 193
- З нами з: 13.06.16
- Подякував: 63 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 лис, 2020 17:46
Driver написав:
Продал валюту в кассе.
Никаких документов кассиру не предоставлял, и вообще не клиент Таскомбанка.
При этом в квитанции в графе "клиент" стоит ФИО какого-то левого человека. (не кассир.
ФИО кассира указано на штампе)
Это программный глюк? Или банк/кассир/нач.отд моют гривню своему человеку?
Якщо сума велика то миють.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 35036
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1754 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 лис, 2020 17:49
Donnald написав:
clientage
clientage написав: ol_zy написав:
оригинально они по викенду абонку списывают, но автоматом карту не перевыпускают. Типа напомнили так списанием. Выходит берут абонку за карту, которая в этом месяце закончится
.
з.ы. я то перевыпускаю - мне она весьма подходит - т.е. такая напоминалка в -365 вполне сработала, но как бы странно, логичнее было списывать, если заказал перевыпуск.
Там не списание, а блок. Если не перевыпустите, то и не спишут, ток заяву нуна оформить на закрытие счета. Но напоминалка действенная
Перевыпускать WeekEnd не собирался. Ожидал закрытия карты по окончании срока действия 11/20. Пополнил в ноябре карту - все пополнение втихую списалось в счет частичного внесения абонплаты на год вперед.
Горячая линия утверждает, что, написание заявления на закрытие карты, так же, как и отсутствие заявления на перевыпуск, списанные в счет абонплаты деньги не вернет. Так ли это?
Карта, вернее счет, БЕЗ заявления не закрывается
Думаю, что если картой не пользовались в ноябре, то можно попробовать вернуть средства. Пишите заяву-претензию на возврат средств из-за непредоставленных услуг.
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32847
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2612 раз.
- Подякували: 3849 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 04 лис, 2020 17:50
Driver написав:
Продал валюту в кассе.
Никаких документов кассиру не предоставлял, и вообще не клиент Таскомбанка.
При этом в квитанции в графе "клиент" стоит ФИО какого-то левого человека. (не кассир.
ФИО кассира указано на штампе)
Это программный глюк? Или банк/кассир/нач.отд моют гривню своему человеку?
Привет из конца 90х
Я б не заморачивался
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32847
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2612 раз.
- Подякували: 3849 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 04 лис, 2020 18:28
Позвонил сегодня на горячую, чтобы перевыпустить Weekend по сроку (11/20), сказали в течение 10 рабочих дней сделают. Смотрю в ТАС2Ю, а там уже новая карта светится, с номером и сроком, правда под замочком пока, в статусе "заблокирована"
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3517
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 204 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 лис, 2020 18:32
Ferlakur написав:
Позвонил сегодня на горячую, чтобы перевыпустить Weekend по сроку (11/20), сказали в течение 10 рабочих дней сделают. Смотрю в ТАС2Ю, а там уже новая карта светится, с номером и сроком, правда под замочком пока, в статусе "заблокирована"
Ну норм, теперь 10дн у них на подбор ключика
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32847
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2612 раз.
- Подякували: 3849 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo
, liliya_logical
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|