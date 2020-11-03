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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лис, 2020 19:00
Ferlakur написав:
Позвонил сегодня на горячую, чтобы перевыпустить Weekend по сроку (11/20), сказали в течение 10 рабочих дней сделают. Смотрю в ТАС2Ю, а там уже новая карта светится, с номером и сроком, правда под замочком пока, в статусе "заблокирована"
Старая карта остаётся рабочей?
За Виталия Наливкина!
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 04 лис, 2020 19:07
В конце октября ходил в отделение , написал заявление на закрытие викенда, евровой плативки и еврового ощадного, типа только вместе надо закрывать, я про евро. Не знаю что они там закрывали , но ощадный у меня исчез гривневый. А в ноябре на счет викенда упали остатки с того ощадника. Которые я о туда успешно перевел. При том что карточка неделю как порезана. Но хоть пока абонка не насчиталась.
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pavyak
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Додано: Сер 04 лис, 2020 19:08
Ferlakur написав:
Позвонил сегодня на горячую, чтобы перевыпустить Weekend по сроку (11/20), сказали в течение 10 рабочих дней сделают. Смотрю в ТАС2Ю, а там уже новая карта светится, с номером и сроком, правда под замочком пока, в статусе "заблокирована"
Только для покрытия абонплаты нужно тратить за выходные не менее 1000 грн. Оно того стоит?
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Donnald
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Додано: Сер 04 лис, 2020 19:17
Вкладчик1234 написав: Ferlakur написав:
Позвонил сегодня на горячую, чтобы перевыпустить Weekend по сроку (11/20), сказали в течение 10 рабочих дней сделают. Смотрю в ТАС2Ю, а там уже новая карта светится, с номером и сроком, правда под замочком пока, в статусе "заблокирована"
Старая карта остаётся рабочей?
Да, до конца срока действия.
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Ferlakur
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Додано: Сер 04 лис, 2020 19:25
Donnald написав: Ferlakur написав:
Позвонил сегодня на горячую, чтобы перевыпустить Weekend по сроку (11/20), сказали в течение 10 рабочих дней сделают. Смотрю в ТАС2Ю, а там уже новая карта светится, с номером и сроком, правда под замочком пока, в статусе "заблокирована"
Только для покрытия абонплаты нужно тратить за выходные не менее 1000 грн. Оно того стоит?
Вы забываете за 2% с покупок в интернете. У меня абонплата уже отбита больше, чем на 15 лет вперед
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Ferlakur
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