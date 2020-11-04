RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3573357435753576

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 212
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:00

  Ferlakur написав:Позвонил сегодня на горячую, чтобы перевыпустить Weekend по сроку (11/20), сказали в течение 10 рабочих дней сделают. Смотрю в ТАС2Ю, а там уже новая карта светится, с номером и сроком, правда под замочком пока, в статусе "заблокирована"

Старая карта остаётся рабочей?
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13135
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7307 раз.
Подякували: 3460 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:07

Re: ТАСКОМБАНК

В конце октября ходил в отделение , написал заявление на закрытие викенда, евровой плативки и еврового ощадного, типа только вместе надо закрывать, я про евро. Не знаю что они там закрывали , но ощадный у меня исчез гривневый. А в ноябре на счет викенда упали остатки с того ощадника. Которые я о туда успешно перевел. При том что карточка неделю как порезана. Но хоть пока абонка не насчиталась.
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2350
З нами з: 15.02.10
Подякував: 22 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:08

  Ferlakur написав:Позвонил сегодня на горячую, чтобы перевыпустить Weekend по сроку (11/20), сказали в течение 10 рабочих дней сделают. Смотрю в ТАС2Ю, а там уже новая карта светится, с номером и сроком, правда под замочком пока, в статусе "заблокирована"

Только для покрытия абонплаты нужно тратить за выходные не менее 1000 грн. Оно того стоит?
Donnald
 
Повідомлень: 618
З нами з: 24.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:17

  Вкладчик1234 написав:
  Ferlakur написав:Позвонил сегодня на горячую, чтобы перевыпустить Weekend по сроку (11/20), сказали в течение 10 рабочих дней сделают. Смотрю в ТАС2Ю, а там уже новая карта светится, с номером и сроком, правда под замочком пока, в статусе "заблокирована"

Старая карта остаётся рабочей?

Да, до конца срока действия.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3519
З нами з: 14.10.08
Подякував: 204 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:25

  Donnald написав:
  Ferlakur написав:Позвонил сегодня на горячую, чтобы перевыпустить Weekend по сроку (11/20), сказали в течение 10 рабочих дней сделают. Смотрю в ТАС2Ю, а там уже новая карта светится, с номером и сроком, правда под замочком пока, в статусе "заблокирована"

Только для покрытия абонплаты нужно тратить за выходные не менее 1000 грн. Оно того стоит?

Вы забываете за 2% с покупок в интернете. У меня абонплата уже отбита больше, чем на 15 лет вперед :mrgreen:
Ferlakur
 
Повідомлень: 3519
З нами з: 14.10.08
Подякував: 204 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 20:42

  pavyak написав:В конце октября ходил в отделение , написал заявление на закрытие викенда, евровой плативки и еврового ощадного, типа только вместе надо закрывать, я про евро. Не знаю что они там закрывали , но ощадный у меня исчез гривневый. А в ноябре на счет викенда упали остатки с того ощадника. Которые я о туда успешно перевел. При том что карточка неделю как порезана. Но хоть пока абонка не насчиталась.

Тю. Я с 15 февраля жду закрытия :)
Карточку в TAS2U сам заблокировал, так и висит уже скоро как год.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 600
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1598 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3573357435753576
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jay2004, Кочевник і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.