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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лис, 2020 19:00
Ferlakur написав:
Позвонил сегодня на горячую, чтобы перевыпустить Weekend по сроку (11/20), сказали в течение 10 рабочих дней сделают. Смотрю в ТАС2Ю, а там уже новая карта светится, с номером и сроком, правда под замочком пока, в статусе "заблокирована"
Старая карта остаётся рабочей?
За Виталия Наливкина!
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Додано: Сер 04 лис, 2020 19:07
В конце октября ходил в отделение , написал заявление на закрытие викенда, евровой плативки и еврового ощадного, типа только вместе надо закрывать, я про евро. Не знаю что они там закрывали , но ощадный у меня исчез гривневый. А в ноябре на счет викенда упали остатки с того ощадника. Которые я о туда успешно перевел. При том что карточка неделю как порезана. Но хоть пока абонка не насчиталась.
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pavyak
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Додано: Сер 04 лис, 2020 19:08
Ferlakur написав:
Позвонил сегодня на горячую, чтобы перевыпустить Weekend по сроку (11/20), сказали в течение 10 рабочих дней сделают. Смотрю в ТАС2Ю, а там уже новая карта светится, с номером и сроком, правда под замочком пока, в статусе "заблокирована"
Только для покрытия абонплаты нужно тратить за выходные не менее 1000 грн. Оно того стоит?
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Donnald
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Додано: Сер 04 лис, 2020 19:17
Вкладчик1234 написав: Ferlakur написав:
Позвонил сегодня на горячую, чтобы перевыпустить Weekend по сроку (11/20), сказали в течение 10 рабочих дней сделают. Смотрю в ТАС2Ю, а там уже новая карта светится, с номером и сроком, правда под замочком пока, в статусе "заблокирована"
Старая карта остаётся рабочей?
Да, до конца срока действия.
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Ferlakur
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Додано: Сер 04 лис, 2020 19:25
Donnald написав: Ferlakur написав:
Позвонил сегодня на горячую, чтобы перевыпустить Weekend по сроку (11/20), сказали в течение 10 рабочих дней сделают. Смотрю в ТАС2Ю, а там уже новая карта светится, с номером и сроком, правда под замочком пока, в статусе "заблокирована"
Только для покрытия абонплаты нужно тратить за выходные не менее 1000 грн. Оно того стоит?
Вы забываете за 2% с покупок в интернете. У меня абонплата уже отбита больше, чем на 15 лет вперед
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Ferlakur
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Додано: Сер 04 лис, 2020 20:42
pavyak написав:
В конце октября ходил в отделение , написал заявление на закрытие викенда, евровой плативки и еврового ощадного, типа только вместе надо закрывать, я про евро. Не знаю что они там закрывали , но ощадный у меня исчез гривневый. А в ноябре на счет викенда упали остатки с того ощадника. Которые я о туда успешно перевел. При том что карточка неделю как порезана. Но хоть пока абонка не насчиталась.
Тю. Я с 15 февраля жду закрытия
Карточку в TAS2U сам заблокировал, так и висит уже скоро как год.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 22:44
Donnald написав:
clientage
clientage написав: ol_zy написав:
оригинально они по викенду абонку списывают, но автоматом карту не перевыпускают. Типа напомнили так списанием. Выходит берут абонку за карту, которая в этом месяце закончится
.
з.ы. я то перевыпускаю - мне она весьма подходит - т.е. такая напоминалка в -365 вполне сработала, но как бы странно, логичнее было списывать, если заказал перевыпуск.
Там не списание, а блок. Если не перевыпустите, то и не спишут, ток заяву нуна оформить на закрытие счета. Но напоминалка действенная
Перевыпускать WeekEnd не собирался. Ожидал закрытия карты по окончании срока действия 11/20. Пополнил в ноябре карту - все пополнение втихую списалось в счет частичного внесения абонплаты на год вперед.
Горячая линия утверждает, что, написание заявления на закрытие карты, так же, как и отсутствие заявления на перевыпуск, списанные в счет абонплаты деньги не вернет. Так ли это?
А зачем вы деньги внесли, если собирались закрывать?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Сер 04 лис, 2020 22:47
Квесторе_поверніться написав: Driver написав:
Продал валюту в кассе.
Никаких документов кассиру не предоставлял, и вообще не клиент Таскомбанка.
При этом в квитанции в графе "клиент" стоит ФИО какого-то левого человека. (не кассир.
ФИО кассира указано на штампе)
Это программный глюк? Или банк/кассир/нач.отд моют гривню своему человеку?
Якщо сума велика то миють.
Если бы мыли, то без квиташки бы обменяли, а так просто от балды пишут или вписывают того, чьи доки есть. Может там поле есть и оно должно быть заполнено для квиташки, вот и пишут что могут.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Сер 04 лис, 2020 22:49
Ferlakur написав:
Позвонил сегодня на горячую, чтобы перевыпустить Weekend по сроку (11/20), сказали в течение 10 рабочих дней сделают. Смотрю в ТАС2Ю, а там уже новая карта светится, с номером и сроком, правда под замочком пока, в статусе "заблокирована"
и у меня есть - не обратил внимания. Срок действия опять всего на 2 года
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Сер 04 лис, 2020 22:56
clientage написав:
Карта, вернее счет, БЕЗ заявления не закрывается
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