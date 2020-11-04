|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лис, 2020 09:32
Ferlakur
в т2ю не пробували перевипустить?
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 592
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 лис, 2020 11:16
KVV написав:Ferlakur
в т2ю не пробували перевипустить?
Не пробував
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3521
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 204 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 лис, 2020 12:19
Ferlakur написав: KVV написав:Ferlakur
в т2ю не пробували перевипустить?
Не пробував
Я саме так і зробив.
Додатково зняли 50грн за перевипуск
-
Poltav
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 09.08.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jay2004
, miltador
, Vorlon
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор