Ferlakur
в т2ю не пробували перевипустить?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лис, 2020 12:19
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Чет 05 лис, 2020 13:02
В прошлый раз (в другом банке) поле "клиент" просто оставили пустым.
Правда, это давненько было. Может что-то поменялось.
P.S. И да. Вчера на экземпляре квитанции для банка сказали что "можно не расписываться".
Ну точно моют
https://a-bank.com.ua/t?a=4WE9KK10E3Y0 +50 грн А-Банк, карта "Зелена"
https://monobank.ua/r/QzSemf +50 грн Монобанк
Додано: Чет 05 лис, 2020 15:18
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