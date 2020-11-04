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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3574357535763577

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 212
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 09:32

Ferlakur
в т2ю не пробували перевипустить?
KVV
 
Повідомлень: 594
З нами з: 29.11.18
Подякував: 28 раз.
Подякували: 65 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:16

  KVV написав:Ferlakur
в т2ю не пробували перевипустить?

Не пробував
Ferlakur
 
Повідомлень: 3522
З нами з: 14.10.08
Подякував: 204 раз.
Подякували: 159 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:19

Re: ТАСКОМБАНК

Ferlakur написав:
  KVV написав:Ferlakur
в т2ю не пробували перевипустить?

Не пробував
Я саме так і зробив.
Додатково зняли 50грн за перевипуск
Poltav
 
Повідомлень: 8
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:02

  ol_zy написав:Если бы мыли, то без квиташки бы обменяли, а так просто от балды пишут или вписывают того, чьи доки есть. Может там поле есть и оно должно быть заполнено для квиташки, вот и пишут что могут.

В прошлый раз (в другом банке) поле "клиент" просто оставили пустым.
Правда, это давненько было. Может что-то поменялось.

P.S. И да. Вчера на экземпляре квитанции для банка сказали что "можно не расписываться".

Ну точно моют :D
https://a-bank.com.ua/t?a=4WE9KK10E3Y0 +50 грн А-Банк, карта "Зелена"
https://monobank.ua/r/QzSemf +50 грн Монобанк
Driver
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Повідомлень: 194
З нами з: 13.06.16
Подякував: 63 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:18

  Poltav написав:Я саме так і зробив.
Додатково зняли 50грн за перевипуск

Саме це і підозрював.
Звонитиму на гарячку.
KVV
 
Повідомлень: 594
З нами з: 29.11.18
Подякував: 28 раз.
Подякували: 65 раз.
 
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  #<1 ... 3574357535763577
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