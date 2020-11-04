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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лис, 2020 09:32
Ferlakur
в т2ю не пробували перевипустить?
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KVV
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Додано: Чет 05 лис, 2020 11:16
KVV написав:Ferlakur
в т2ю не пробували перевипустить?
Не пробував
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Ferlakur
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Додано: Чет 05 лис, 2020 12:19
Ferlakur написав: KVV написав:Ferlakur
в т2ю не пробували перевипустить?
Не пробував
Я саме так і зробив.
Додатково зняли 50грн за перевипуск
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Poltav
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Додано: Чет 05 лис, 2020 13:02
ol_zy написав:
Если бы мыли, то без квиташки бы обменяли, а так просто от балды пишут или вписывают того, чьи доки есть. Может там поле есть и оно должно быть заполнено для квиташки, вот и пишут что могут.
В прошлый раз (в другом банке) поле "клиент" просто оставили пустым.
Правда, это давненько было. Может что-то поменялось.
P.S. И да. Вчера на экземпляре квитанции для банка сказали что "можно не расписываться".
Ну точно моют
https://a-bank.com.ua/t?a=4WE9KK10E3Y0 +50 грн А-Банк, карта "Зелена"
https://monobank.ua/r/QzSemf +50 грн Монобанк
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Driver
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Додано: Чет 05 лис, 2020 15:18
Poltav написав:
Я саме так і зробив.
Додатково зняли 50грн за перевипуск
Саме це і підозрював.
Звонитиму на гарячку.
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KVV
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Додано: Чет 05 лис, 2020 18:44
Так ще того місяця писали, що у застосунку немає перевипуску за строком, а є лише перевипуск втраченої картки за ініціативою клієнта з блокуванням попередньої viewtopic.php?p=5059460#p5059460
За строком можуть замовити перевипуск лише КЦ або відділення.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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