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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3575357635773578

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:54

  Кочевник написав:В залежності від регіона - різний список операторів.

И комуналка ушла.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:56

  mihasik написав:У всех в тас2ю пропали мобильные операторы для пополнения?

По ранее созданным шаблонам без проблем пополняеЦЦа
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:22

Re: ТАСКОМБАНК

Ватафон пропал
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:33

Коллеги! А где можно глянуть выписку по Б5? А то в тас2ю в истории операций вообще какой то безлад - не могла на найти часть операций. В мозиле они отражаются, а в хроме - нет, но зато в хроме не видно тех операций, которые видны в мозиле. А в опере видны операции, которых не видно в мозиле и хроме. В общем бред какой то
TASCOMBANK можете прокомментировать?!
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:39

Re: ТАСКОМБАНК

Кассандра, в мобильном приложении выбираете карту, пролистываете список операций до конца списка — появится кнопка "Просмотреть все", откроется окно и тапайте на кнопку pdf.

Аналогично и в веб-версии.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:06

MASolomko спасибо, сегодня с утра тас2ю уже корректно показывает всю историю операций в полном объёме и в одном браузере. Если бы не оставшиеся с вечера скриншоты, то можно было бы подумать, что это у меня глюки, а не тас2ю :)
Кассандра
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  #<1 ... 3575357635773578
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