И комуналка ушла.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:54
Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:56
По ранее созданным шаблонам без проблем пополняеЦЦа
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:22
Re: ТАСКОМБАНК
Ватафон пропал
Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:33
Коллеги! А где можно глянуть выписку по Б5? А то в тас2ю в истории операций вообще какой то безлад - не могла на найти часть операций. В мозиле они отражаются, а в хроме - нет, но зато в хроме не видно тех операций, которые видны в мозиле. А в опере видны операции, которых не видно в мозиле и хроме. В общем бред какой то
TASCOMBANK можете прокомментировать?!
Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:39
Re: ТАСКОМБАНК
Кассандра, в мобильном приложении выбираете карту, пролистываете список операций до конца списка — появится кнопка "Просмотреть все", откроется окно и тапайте на кнопку pdf.
Аналогично и в веб-версии.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:06
MASolomko спасибо, сегодня с утра тас2ю уже корректно показывает всю историю операций в полном объёме и в одном браузере. Если бы не оставшиеся с вечера скриншоты, то можно было бы подумать, что это у меня глюки, а не тас2ю
Додано: Пон 09 лис, 2020 14:16
Re: ТАСКОМБАНК
Уже сейчас без комиссии.
Додано: Пон 09 лис, 2020 14:20
Re: ТАСКОМБАНК
Ещё одна интересная акция, но только для Visa «Платівка»:
Додано: Пон 09 лис, 2020 14:32
для зарплатников онли
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