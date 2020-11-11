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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3576357735783579

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:45

  Flamingo написав:
  v57 написав:
  unknownurl написав:Ещё одна интересная акция, но только для Visa «Платівка»: https://tascombank.ua/news/5fa3f9c25b88e10018ccc987


для зарплатников онли

Почему? У меня пластинки только визы.

По правилам акции (пункт 1.7.) эта акция только для тех кто получает зарплату на эти карты
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 06:09

Re: ТАСКОМБАНК

  velvet написав:По правилам акции

там даже подробно разжевали - кто учасник, а кто нет.
приплели еще тех , кто в трудових в1дносинах с учасникми и организаторами.
плюшка для з-п проектов, чтобы не ныли и не разбегались.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:55

кешбек викенд

в октябре заметил, что все все операции на сайте зарубежного интернет магазина прошли со статусом заблокировано. Это бывало и раньше, но очень редко, поэтому позвонил и оставил заявку на доначисление. В итоге начислили только 1%. Оставил еще заявку, до сих пор там что-то выясняют и говорят мне что я платил в обычном терминале.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 22:08

  SILVER_UA написав:в октябре заметил, что все все операции на сайте зарубежного интернет магазина прошли со статусом заблокировано. Это бывало и раньше, но очень редко, поэтому позвонил и оставил заявку на доначисление. В итоге начислили только 1%. Оставил еще заявку, до сих пор там что-то выясняют и говорят мне что я платил в обычном терминале.

Сегодня платил на Алиэкспрессе, нарисовали 2%, как положено.
Ferlakur
 
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  #<1 ... 3576357735783579
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