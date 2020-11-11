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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лис, 2020 17:45
Flamingo написав: v57 написав:
для зарплатников онли
Почему? У меня пластинки только визы.
По правилам акции (пункт 1.7.) эта акция только для тех кто получает зарплату на эти карты
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Вів 10 лис, 2020 06:09
velvet написав:
По правилам акции
там даже подробно разжевали - кто учасник, а кто нет.
приплели еще тех , кто в трудових в1дносинах с учасникми и организаторами.
плюшка для з-п проектов, чтобы не ныли и не разбегались.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Сер 11 лис, 2020 18:55
в октябре заметил, что все все операции на сайте зарубежного интернет магазина прошли со статусом заблокировано. Это бывало и раньше, но очень редко, поэтому позвонил и оставил заявку на доначисление. В итоге начислили только 1%. Оставил еще заявку, до сих пор там что-то выясняют и говорят мне что я платил в обычном терминале.
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SILVER_UA
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Додано: Сер 11 лис, 2020 22:08
SILVER_UA написав:
в октябре заметил, что все все операции на сайте зарубежного интернет магазина прошли со статусом заблокировано. Это бывало и раньше, но очень редко, поэтому позвонил и оставил заявку на доначисление. В итоге начислили только 1%. Оставил еще заявку, до сих пор там что-то выясняют и говорят мне что я платил в обычном терминале.
Сегодня платил на Алиэкспрессе, нарисовали 2%, как положено.
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Ferlakur
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