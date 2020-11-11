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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3577357835793580

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:50

  Andrew75 написав:Мизантрóп Карта жены. Не умею женским голосом разговаривать. :)


Можно попробывать в П24 написать женским почерком. )
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:07

  Aps написав:
  Andrew75 написав:Мизантрóп Карта жены. Не умею женским голосом разговаривать. :)


Можно попробывать в П24 написать женским почерком. )

Так и сделал. Вопрос уже решил. Просто сказали циферки. А почему не приходят, так и не сказали. Ну ладно, для привязки это нужно только 1 раз.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:51

Оплата коммуналки с КБ

Всем привет! Кто платил уже коммуналку в тас2ю с Вики без комиссии - кэшбек начисляют?
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 19:18

  Stargazer212 написав:Всем привет! Кто платил уже коммуналку в тас2ю с Вики без комиссии - кэшбек начисляют?

Даша Пироженка говорит, шо да. Если шо, спросим с нее.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:27

А с привязанных карт других банков? Не вылазит комиссия?
wig
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 21:10

  Andrew75 написав:
  Aps написав:
  Andrew75 написав:Мизантрóп Карта жены. Не умею женским голосом разговаривать. :)


Можно попробывать в П24 написать женским почерком. )

Так и сделал. Вопрос уже решил. Просто сказали циферки. А почему не приходят, так и не сказали. Ну ладно, для привязки это нужно только 1 раз.

Тоже такое было, так и не понял этот косяк привата. Одну карту подвязал, вторую так и не удалось, а позже и нужда в этом сама собой отпала.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 21:53

Re: ТАСКОМБАНК

wig написав:А с привязанных карт других банков? Не вылазит комиссия?
Нет, комиссии нет
unknownurl
 
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  #<1 ... 3577357835793580
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