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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 лис, 2020 18:07
Aps написав:
Andrew75 написав:Мизантрóп
Карта жены. Не умею женским голосом разговаривать.
Можно попробывать в П24 написать женским почерком. )
Так и сделал. Вопрос уже решил. Просто сказали циферки. А почему не приходят, так и не сказали. Ну ладно, для привязки это нужно только 1 раз.
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Andrew75
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Додано: Чет 12 лис, 2020 18:51
Всем привет! Кто платил уже коммуналку в тас2ю с Вики без комиссии - кэшбек начисляют?
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Stargazer212
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Додано: Чет 12 лис, 2020 19:18
Stargazer212 написав:
Всем привет! Кто платил уже коммуналку в тас2ю с Вики без комиссии - кэшбек начисляют?
Даша Пироженка говорит, шо да. Если шо, спросим с нее.
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Ferlakur
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Додано: Чет 12 лис, 2020 20:27
А с привязанных карт других банков? Не вылазит комиссия?
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wig
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Додано: Чет 12 лис, 2020 21:10
Andrew75 написав: Aps написав:
Andrew75 написав:Мизантрóп
Карта жены. Не умею женским голосом разговаривать.
Можно попробывать в П24 написать женским почерком. )
Так и сделал. Вопрос уже решил. Просто сказали циферки. А почему не приходят, так и не сказали. Ну ладно, для привязки это нужно только 1 раз.
Тоже такое было, так и не понял этот косяк привата. Одну карту подвязал, вторую так и не удалось, а позже и нужда в этом сама собой отпала.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 21:53
wig написав:А с привязанных карт других банков? Не вылазит комиссия?
Нет, комиссии нет
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Додано: Чет 12 лис, 2020 22:17
Ferlakur написав: Stargazer212 написав:
Всем привет! Кто платил уже коммуналку в тас2ю с Вики без комиссии - кэшбек начисляют?
Даша Пироженка говорит, шо да. Если шо, спросим с нее.
Ага, с неё спросишь... Горячка говорит, что не будет кэшбека.
Размер имеет значение.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 22:47
2XL написав: Ferlakur написав: Stargazer212 написав:
Всем привет! Кто платил уже коммуналку в тас2ю с Вики без комиссии - кэшбек начисляют?
Даша Пироженка говорит, шо да. Если шо, спросим с нее.
Ага, с неё спросишь... Горячка говорит, что не будет кэшбека.
Без комісії.
З кешбеком Віки.
З кредитних.
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