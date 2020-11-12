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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:53
Re: ТАСКОМБАНК
А квитанции при оплаті комуналки через таз2ю можно вытащить?
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:12
Результат - не удалось выполнить операцию (после 3Д).
При этом - деньги с карты списались, и, через минуту, вернулись.
Я уже не говорю, что оплатить можно только два вида газа и электричество.
Основных коммунальных услуг в ТАС2U - НЕТ!
Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:22
Я квитанціями не переймався.
Своїм "бабушкам"-абонентам сказав - хочете квитанцію - 1грн/шт., а без квитанції на шару.
30-40 річні "бабушкі" сказали, що їм підходить без. Решта платить на пошті/ощаді з квитанціями по 10грн.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:37
Re: ТАСКОМБАНК
izibank на Тасю очень хорошо влияет
Как к своей Б5 оформить допку Pudra CARD на женское лицо не клиента банка? Поскольку отделение находится в другом городе, то хочется это сделать за минимальное количество заходов.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:46
Генерують PDF без ЕЦП з намальованою галочкою у якості підпису анонімного працівника. Тобто квитанція є, але чисто умовна.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:16
Re: ТАСКОМБАНК
По Киеву можно вроде все оплатить, если прямые договора. По регионам, да, пока не 100% покрытие ещё
Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:17
Re: ТАСКОМБАНК
Да, есть в разделе "Платежи"
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