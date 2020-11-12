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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3578357935803581

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:53

Re: ТАСКОМБАНК

А квитанции при оплаті комуналки через таз2ю можно вытащить?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:12

Результат - не удалось выполнить операцию (после 3Д).
При этом - деньги с карты списались, и, через минуту, вернулись.
Я уже не говорю, что оплатить можно только два вида газа и электричество.
Основных коммунальных услуг в ТАС2U - НЕТ!
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:22

  aseteen написав:KVV
Спасибо за скрин! А как у них с квитанциями, не хуже чем у примата и моно?

Я квитанціями не переймався.

Своїм "бабушкам"-абонентам сказав - хочете квитанцію - 1грн/шт., а без квитанції на шару.

30-40 річні "бабушкі" сказали, що їм підходить без. Решта платить на пошті/ощаді з квитанціями по 10грн.
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:37

Re: ТАСКОМБАНК

izibank на Тасю очень хорошо влияет :)

Как к своей Б5 оформить допку Pudra CARD на женское лицо не клиента банка? Поскольку отделение находится в другом городе, то хочется это сделать за минимальное количество заходов.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:46

  Boundless написав:А квитанции при оплаті комуналки через таз2ю можно вытащить?

Генерують PDF без ЕЦП з намальованою галочкою у якості підпису анонімного працівника. Тобто квитанція є, але чисто умовна.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:16

Re: ТАСКОМБАНК

wig написав:Результат - не удалось выполнить операцию (после 3Д).
При этом - деньги с карты списались, и, через минуту, вернулись.
Я уже не говорю, что оплатить можно только два вида газа и электричество.
Основных коммунальных услуг в ТАС2U - НЕТ!
По Киеву можно вроде все оплатить, если прямые договора. По регионам, да, пока не 100% покрытие ещё
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:17

Re: ТАСКОМБАНК

Boundless написав:А квитанции при оплаті комуналки через таз2ю можно вытащить?
Да, есть в разделе "Платежи"
Faceless
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