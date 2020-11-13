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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:53
А квитанции при оплаті комуналки через таз2ю можно вытащить?
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Boundless
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:12
Результат - не удалось выполнить операцию (после 3Д).
При этом - деньги с карты списались, и, через минуту, вернулись.
Я уже не говорю, что оплатить можно только два вида газа и электричество.
Основных коммунальных услуг в ТАС2U - НЕТ!
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wig
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:22
aseteen написав:KVV
Спасибо за скрин! А как у них с квитанциями, не хуже чем у примата и моно?
Я квитанціями не переймався.
Своїм "бабушкам"-абонентам сказав - хочете квитанцію - 1грн/шт., а без квитанції на шару.
30-40 річні "бабушкі" сказали, що їм підходить без. Решта платить на пошті/ощаді з квитанціями по 10грн.
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KVV
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:37
izibank на Тасю очень хорошо влияет
Как к своей Б5 оформить допку Pudra CARD на женское лицо не клиента банка? Поскольку отделение находится в другом городе, то хочется это сделать за минимальное количество заходов.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:46
Boundless написав:
А квитанции при оплаті комуналки через таз2ю можно вытащить?
Генерують PDF без ЕЦП з намальованою галочкою у якості підпису анонімного працівника. Тобто квитанція є, але чисто умовна.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:16
wig написав:Результат - не удалось выполнить операцию (после 3Д).
При этом - деньги с карты списались, и, через минуту, вернулись.
Я уже не говорю, что оплатить можно только два вида газа и электричество.
Основных коммунальных услуг в ТАС2U - НЕТ!
По Киеву можно вроде все оплатить, если прямые договора. По регионам, да, пока не 100% покрытие ещё
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:17
Boundless написав:А квитанции при оплаті комуналки через таз2ю можно вытащить?
Да, есть в разделе "Платежи"
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Faceless
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:38
MASolomko написав:
izibank на Тасю очень хорошо влияет
Как к своей Б5 оформить допку Pudra CARD на женское лицо не клиента банка? Поскольку отделение находится в другом городе, то хочется это сделать за минимальное количество заходов.
Доброго дня.
Оформити додаткову карту "Pudra CARD" можливо звернувшись у відділення ТАСКОМБАНКу разом з Клієнтом на ім'я якого буде оформлена додаткова карта, маючи при собі паспорт та ІПН.
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TASCOMBANK
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:51
Кто будет забирать карту, перевыпущенную через кал-центр, к менеджерам идти не надо, забираете сразу в кассе.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:51
wig написав:
Результат - не удалось выполнить операцию (после 3Д).
При этом - деньги с карты списались, и, через минуту, вернулись.
Я уже не говорю, что оплатить можно только два вида газа и электричество.
Основных коммунальных услуг в ТАС2U - НЕТ!
Отправила скрин с ошибкой - после 15:00 позвонили, исправили, работает.
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