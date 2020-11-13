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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:51
Ferlakur написав:
Кто будет забирать карту, перевыпущенную через кал-центр, к менеджерам идти не надо, забираете сразу в кассе.
+ пин-код к карте прийдет на фин телефон , но не сразу .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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