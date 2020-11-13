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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3579358035813582

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:51

Re: ТАСКОМБАНК

  Ferlakur написав:Кто будет забирать карту, перевыпущенную через кал-центр, к менеджерам идти не надо, забираете сразу в кассе.
+ пин-код к карте прийдет на фин телефон , но не сразу .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлень: 3797
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Подякував: 654 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:43

  Ferlakur написав:Кто будет забирать карту, перевыпущенную через кал-центр, к менеджерам идти не надо, забираете сразу в кассе.

Зазвичай так і робив. Цього разу ті сами касири, що і завжди, відмовилися шукати картку, доки менеджер не зробить видаткову. ТАСьку не розбереш.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:12

  Goodman написав:
  Ferlakur написав:Кто будет забирать карту, перевыпущенную через кал-центр, к менеджерам идти не надо, забираете сразу в кассе.
+ пин-код к карте прийдет на фин телефон , но не сразу .

Пришел через несколько минут после выдачи в кассе.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:17

Ferlakur в моем случае люди не такие были совестные - пришел через полчаса, когда покинул ТАС
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлень: 3797
З нами з: 23.11.14
Подякував: 654 раз.
Подякували: 424 раз.
 
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  #<1 ... 3579358035813582
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