+ пин-код к карте прийдет на фин телефон , но не сразу .
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:51
Re: ТАСКОМБАНК
+ пин-код к карте прийдет на фин телефон , но не сразу .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:43
Зазвичай так і робив. Цього разу ті сами касири, що і завжди, відмовилися шукати картку, доки менеджер не зробить видаткову. ТАСьку не розбереш.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:12
Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:17
Ferlakur в моем случае люди не такие были совестные - пришел через полчаса, когда покинул ТАС
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:36
Таке питання: пан має картку В-5, а пані субсідіантка, що робити в цій ситуаціі? Ні одному ні другому і продовжуємо купляти одяг картою іншого банка.
Не зрозумілий прикол з оформленням Пудри не як окремої картки одразу на пані, а як допки до чоловічої В-5, допку, яку чоловік не може отримати без пані. Доволі абсурдні умови отримання, звістно якщо пані не шопоголічка, а пан як віртуальний володар допки має погасити кредлім неї і все це вигідно банку.
На мій погляд, краще було б пану, володарю Пудри як допки до його В-5, самому розпоряджатися карткою, наприклад, сьогодні дав картку жінці, потім переказом на пудру погасив борг, завтра дав картку донці чи ще комусь, для шопінга, потім теж переказом погасив борг по картці, потім наприклад не дав нікому, де який час, бо гроші самому потрібні на щось інше, чи вони наказані) Потім все с початку.
Хоча в тасу щось змінити не можливо апріорі. Тому забудьте.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:43
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