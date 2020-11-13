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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3579358035813582

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:51

Re: ТАСКОМБАНК

  Ferlakur написав:Кто будет забирать карту, перевыпущенную через кал-центр, к менеджерам идти не надо, забираете сразу в кассе.
+ пин-код к карте прийдет на фин телефон , но не сразу .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлень: 3797
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:43

  Ferlakur написав:Кто будет забирать карту, перевыпущенную через кал-центр, к менеджерам идти не надо, забираете сразу в кассе.

Зазвичай так і робив. Цього разу ті сами касири, що і завжди, відмовилися шукати картку, доки менеджер не зробить видаткову. ТАСьку не розбереш.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:12

  Goodman написав:
  Ferlakur написав:Кто будет забирать карту, перевыпущенную через кал-центр, к менеджерам идти не надо, забираете сразу в кассе.
+ пин-код к карте прийдет на фин телефон , но не сразу .

Пришел через несколько минут после выдачи в кассе.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:17

Ferlakur в моем случае люди не такие были совестные - пришел через полчаса, когда покинул ТАС
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:36

  TASCOMBANK написав:Доброго дня.
Оформити додаткову карту "Pudra CARD" можливо звернувшись у відділення ТАСКОМБАНКу разом з Клієнтом на ім'я якого буде оформлена додаткова карта, маючи при собі паспорт та ІПН.

Таке питання: пан має картку В-5, а пані субсідіантка, що робити в цій ситуаціі? Ні одному ні другому і продовжуємо купляти одяг картою іншого банка.
Не зрозумілий прикол з оформленням Пудри не як окремої картки одразу на пані, а як допки до чоловічої В-5, допку, яку чоловік не може отримати без пані. Доволі абсурдні умови отримання, звістно якщо пані не шопоголічка, а пан як віртуальний володар допки має погасити кредлім неї і все це вигідно банку.
На мій погляд, краще було б пану, володарю Пудри як допки до його В-5, самому розпоряджатися карткою, наприклад, сьогодні дав картку жінці, потім переказом на пудру погасив борг, завтра дав картку донці чи ще комусь, для шопінга, потім теж переказом погасив борг по картці, потім наприклад не дав нікому, де який час, бо гроші самому потрібні на щось інше, чи вони наказані) Потім все с початку.
Хоча в тасу щось змінити не можливо апріорі. Тому забудьте. :mrgreen:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:43

  Maksi2 написав:пан має картку В-5, а пані субсідіантка,

Смешно. Ну и что?
Vorlon
 
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  #<1 ... 3579358035813582
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