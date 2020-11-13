+ пин-код к карте прийдет на фин телефон , но не сразу .
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:51
Re: ТАСКОМБАНК
+ пин-код к карте прийдет на фин телефон , но не сразу .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:43
Зазвичай так і робив. Цього разу ті сами касири, що і завжди, відмовилися шукати картку, доки менеджер не зробить видаткову. ТАСьку не розбереш.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:12
Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:17
Ferlakur в моем случае люди не такие были совестные - пришел через полчаса, когда покинул ТАС
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:36
Таке питання: пан має картку В-5, а пані субсідіантка, що робити в цій ситуаціі? Ні одному ні другому і продовжуємо купляти одяг картою іншого банка.
Не зрозумілий прикол з оформленням Пудри не як окремої картки одразу на пані, а як допки до чоловічої В-5, допку, яку чоловік не може отримати без пані. Доволі абсурдні умови отримання, звістно якщо пані не шопоголічка, а пан як віртуальний володар допки має погасити кредлім неї і все це вигідно банку.
На мій погляд, краще було б пану, володарю Пудри як допки до його В-5, самому розпоряджатися карткою, наприклад, сьогодні дав картку жінці, потім переказом на пудру погасив борг, завтра дав картку донці чи ще комусь, для шопінга, потім теж переказом погасив борг по картці, потім наприклад не дав нікому, де який час, бо гроші самому потрібні на щось інше, чи вони наказані) Потім все с початку.
Хоча в тасу щось змінити не можливо апріорі. Тому забудьте.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:43
Додано: Суб 14 лис, 2020 07:43
Вероятно имелось в виду, что на размер получаемой субсидии влияют кэшбеки. Ибо банки о них стучат налоХовой, в итоге субсидиантка через год потеряет какие-то копейки субсидии. А вот если налоХовая будет "стучать" только на пана-не субсидианта (у которого и так уже есть Б5) и при этом у него отношения с пани оформлены так, что о их связи можно в декларации не указывать, то можно будет "и рыбку съесть, и..." в общем сухим остаЦЦа - получив дополнительно несколько гривен субсидии.
ЗЫ. Но не обращайте внимание на "плач Ярославны". Ведь автор уже неоднократно признавался "в своей искренней нелюбви к ТАСу", но похоже "мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус"
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Додано: Суб 14 лис, 2020 08:26
Re: ТАСКОМБАНК
Ця платіжна картка оформлюється тільки персоніфікованою чи миттєвого випуску?
Якщо персоніфікованою, то хто картку забирає після її надходження у відділення: власник рахунку чи власник картки?
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Додано: Суб 14 лис, 2020 09:15
Тоже интересует данный вопрос. У жены есть Пудра с лимитом, отдельно оформили Б5, лимит не дали. Можно закрыть эту Б5 и оформить Б5 допкой к Пудре за 50 грн и лимит будет общий на обеих картах? Как раз планирую подарить новый смарт с nfc жене на ДР.
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