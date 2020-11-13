Додано: Суб 14 лис, 2020 07:43

Vorlon написав: Maksi2 написав: пан має картку В-5, а пані субсідіантка, пан має картку В-5, а пані субсідіантка,

Смешно. Ну и что? Смешно. Ну и что?

Вероятно имелось в виду, что на размер получаемой субсидии влияют кэшбеки. Ибо банки о них стучат налоХовой, в итоге субсидиантка через год потеряет какие-то копейки субсидии. А вот если налоХовая будет "стучать" только на пана-не субсидианта (у которого и так уже есть Б5) и при этом у него отношения с пани оформлены так, что о их связи можно в декларации не указывать, то можно будет "и рыбку съесть, и..." в общем сухим остаЦЦа- получив дополнительно несколько гривен субсидии.ЗЫ. Но не обращайте внимание на "плач Ярославны". Ведь автор уже неоднократно признавался "в своей искренней нелюбви к ТАСу", но похоже "мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус"