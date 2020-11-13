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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3580358135823583>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:51

Re: ТАСКОМБАНК

  Ferlakur написав:Кто будет забирать карту, перевыпущенную через кал-центр, к менеджерам идти не надо, забираете сразу в кассе.
+ пин-код к карте прийдет на фин телефон , но не сразу .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:43

  Ferlakur написав:Кто будет забирать карту, перевыпущенную через кал-центр, к менеджерам идти не надо, забираете сразу в кассе.

Зазвичай так і робив. Цього разу ті сами касири, що і завжди, відмовилися шукати картку, доки менеджер не зробить видаткову. ТАСьку не розбереш.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:12

  Goodman написав:
  Ferlakur написав:Кто будет забирать карту, перевыпущенную через кал-центр, к менеджерам идти не надо, забираете сразу в кассе.
+ пин-код к карте прийдет на фин телефон , но не сразу .

Пришел через несколько минут после выдачи в кассе.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:17

Ferlakur в моем случае люди не такие были совестные - пришел через полчаса, когда покинул ТАС
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:36

  TASCOMBANK написав:Доброго дня.
Оформити додаткову карту "Pudra CARD" можливо звернувшись у відділення ТАСКОМБАНКу разом з Клієнтом на ім'я якого буде оформлена додаткова карта, маючи при собі паспорт та ІПН.

Таке питання: пан має картку В-5, а пані субсідіантка, що робити в цій ситуаціі? Ні одному ні другому і продовжуємо купляти одяг картою іншого банка.
Не зрозумілий прикол з оформленням Пудри не як окремої картки одразу на пані, а як допки до чоловічої В-5, допку, яку чоловік не може отримати без пані. Доволі абсурдні умови отримання, звістно якщо пані не шопоголічка, а пан як віртуальний володар допки має погасити кредлім неї і все це вигідно банку.
На мій погляд, краще було б пану, володарю Пудри як допки до його В-5, самому розпоряджатися карткою, наприклад, сьогодні дав картку жінці, потім переказом на пудру погасив борг, завтра дав картку донці чи ще комусь, для шопінга, потім теж переказом погасив борг по картці, потім наприклад не дав нікому, де який час, бо гроші самому потрібні на щось інше, чи вони наказані) Потім все с початку.
Хоча в тасу щось змінити не можливо апріорі. Тому забудьте. :mrgreen:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:43

  Maksi2 написав:пан має картку В-5, а пані субсідіантка,

Смешно. Ну и что?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 07:43

  Vorlon написав:
  Maksi2 написав:пан має картку В-5, а пані субсідіантка,

Смешно. Ну и что?

Вероятно имелось в виду, что на размер получаемой субсидии влияют кэшбеки. Ибо банки о них стучат налоХовой, в итоге субсидиантка через год потеряет какие-то копейки субсидии. А вот если налоХовая будет "стучать" только на пана-не субсидианта (у которого и так уже есть Б5) и при этом у него отношения с пани оформлены так, что о их связи можно в декларации не указывать, то можно будет "и рыбку съесть, и..." в общем сухим остаЦЦа :) - получив дополнительно несколько гривен субсидии.
ЗЫ. Но не обращайте внимание на "плач Ярославны". Ведь автор уже неоднократно признавался "в своей искренней нелюбви к ТАСу", но похоже "мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус" :twisted:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 08:26

Re: ТАСКОМБАНК

  TASCOMBANK написав:Оформити додаткову карту "Pudra CARD" можливо звернувшись у відділення ТАСКОМБАНКу разом з Клієнтом на ім'я якого буде оформлена додаткова карта, маючи при собі паспорт та ІПН.
Ця платіжна картка оформлюється тільки персоніфікованою чи миттєвого випуску?

Якщо персоніфікованою, то хто картку забирає після її надходження у відділення: власник рахунку чи власник картки?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 09:15

Тоже интересует данный вопрос. У жены есть Пудра с лимитом, отдельно оформили Б5, лимит не дали. Можно закрыть эту Б5 и оформить Б5 допкой к Пудре за 50 грн и лимит будет общий на обеих картах? Как раз планирую подарить новый смарт с nfc жене на ДР.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
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Striker
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 12:57

Re: ТАСКОМБАНК

Что то не дали кэшбэк за оплату услуг НП. В СМС 00грн кэшбэк. В сентябре ещё давали. Мелочь, но неприятно.
lel
 
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