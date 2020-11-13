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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 лис, 2020 13:06
lel написав:
Что то не дали кэшбэк за оплату услуг НП. В СМС 00грн кэшбэк. В сентябре ещё давали. Мелочь, но неприятно.
* за виключенням операції з такими МСС: 4111, 4812, 4814, 4816, 4899, 4900, 5511, 5521, 5561, 5571, 5735, 6513, 7311, 7399, 7523, 7994, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402
У приватовских ПОСов МСС 9402
8999 Новая почта. Апликуха
4214 Новая Почта. Ощад
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 14 лис, 2020 14:59
clientage написав: lel написав:
Что то не дали кэшбэк за оплату услуг НП. В СМС 00грн кэшбэк. В сентябре ещё давали. Мелочь, но неприятно.
* за виключенням операції з такими МСС: 4111, 4812, 4814, 4816, 4899, 4900, 5511, 5521, 5561, 5571, 5735, 6513, 7311, 7399, 7523, 7994, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402
У приватовских ПОСов МСС 9402
8999 Новая почта. Апликуха
4214 Новая Почта. Ощад
Понятно. Но теперь НП даже терминальный чек не даёт. Так, что какой терминал дали- неизвестно. Не стал скандалить.
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lel
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