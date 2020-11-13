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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3580358135823583

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 13:06

  lel написав:Что то не дали кэшбэк за оплату услуг НП. В СМС 00грн кэшбэк. В сентябре ещё давали. Мелочь, но неприятно.
* за виключенням операції з такими МСС: 4111, 4812, 4814, 4816, 4899, 4900, 5511, 5521, 5561, 5571, 5735, 6513, 7311, 7399, 7523, 7994, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402

У приватовских ПОСов МСС 9402 :(
8999 Новая почта. Апликуха
4214 Новая Почта. Ощад
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 14:59

Re: ТАСКОМБАНК

clientage написав:
  lel написав:Что то не дали кэшбэк за оплату услуг НП. В СМС 00грн кэшбэк. В сентябре ещё давали. Мелочь, но неприятно.
* за виключенням операції з такими МСС: 4111, 4812, 4814, 4816, 4899, 4900, 5511, 5521, 5561, 5571, 5735, 6513, 7311, 7399, 7523, 7994, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402

У приватовских ПОСов МСС 9402 :(
8999 Новая почта. Апликуха
4214 Новая Почта. Ощад
Понятно. Но теперь НП даже терминальный чек не даёт. Так, что какой терминал дали- неизвестно. Не стал скандалить.
lel
 
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  #<1 ... 3580358135823583
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