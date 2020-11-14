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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3580358135823583 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 213 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 15% 33 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 24% 51 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 41 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 60 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 28 Всього голосів : 213 Додано: Суб 14 лис, 2020 13:06 lel написав: Что то не дали кэшбэк за оплату услуг НП. В СМС 00грн кэшбэк. В сентябре ещё давали. Мелочь, но неприятно. Что то не дали кэшбэк за оплату услуг НП. В СМС 00грн кэшбэк. В сентябре ещё давали. Мелочь, но неприятно. * за виключенням операції з такими МСС: 4111, 4812, 4814, 4816, 4899, 4900, 5511, 5521, 5561, 5571, 5735, 6513, 7311, 7399, 7523, 7994, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402



У приватовских ПОСов МСС 9402

8999 Новая почта. Апликуха

4214 Новая Почта. Ощад * за виключенням операції з такими МСС: 4111, 4812, 4814, 4816, 4899, 4900, 5511, 5521, 5561, 5571, 5735, 6513, 7311, 7399, 7523, 7994, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399,У приватовских ПОСов МСС 94028999 Новая почта. Апликуха4214 Новая Почта. Ощад ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 32919 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2618 раз. Подякували: 3860 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 14:59 Re: ТАСКОМБАНК clientage написав: lel написав: Что то не дали кэшбэк за оплату услуг НП. В СМС 00грн кэшбэк. В сентябре ещё давали. Мелочь, но неприятно. Что то не дали кэшбэк за оплату услуг НП. В СМС 00грн кэшбэк. В сентябре ещё давали. Мелочь, но неприятно. * за виключенням операції з такими МСС: 4111, 4812, 4814, 4816, 4899, 4900, 5511, 5521, 5561, 5571, 5735, 6513, 7311, 7399, 7523, 7994, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402



У приватовских ПОСов МСС 9402

8999 Новая почта. Апликуха

4214 Новая Почта. Ощад * за виключенням операції з такими МСС: 4111, 4812, 4814, 4816, 4899, 4900, 5511, 5521, 5561, 5571, 5735, 6513, 7311, 7399, 7523, 7994, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399,У приватовских ПОСов МСС 94028999 Новая почта. Апликуха4214 Новая Почта. Ощад Понятно. Но теперь НП даже терминальный чек не даёт. Так, что какой терминал дали- неизвестно. Не стал скандалить. Понятно. Но теперь НП даже терминальный чек не даёт. Так, что какой терминал дали- неизвестно. Не стал скандалить. lel Повідомлень: 2772 З нами з: 10.12.13 Подякував: 1008 раз. Подякували: 315 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 15:51 lel написав: clientage написав: lel написав: Что то не дали кэшбэк за оплату услуг НП. В СМС 00грн кэшбэк. В сентябре ещё давали. Мелочь, но неприятно. Что то не дали кэшбэк за оплату услуг НП. В СМС 00грн кэшбэк. В сентябре ещё давали. Мелочь, но неприятно. * за виключенням операції з такими МСС: 4111, 4812, 4814, 4816, 4899, 4900, 5511, 5521, 5561, 5571, 5735, 6513, 7311, 7399, 7523, 7994, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402



У приватовских ПОСов МСС 9402

8999 Новая почта. Апликуха

4214 Новая Почта. Ощад * за виключенням операції з такими МСС: 4111, 4812, 4814, 4816, 4899, 4900, 5511, 5521, 5561, 5571, 5735, 6513, 7311, 7399, 7523, 7994, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399,У приватовских ПОСов МСС 94028999 Новая почта. Апликуха4214 Новая Почта. Ощад Понятно. Но теперь НП даже терминальный чек не даёт. Так, что какой терминал дали- неизвестно. Не стал скандалить. Понятно. Но теперь НП даже терминальный чек не даёт. Так, что какой терминал дали- неизвестно. Не стал скандалить.

В этом месяце на НП выгоднее Форвардом платить если в терминале 4214 В этом месяце на НП выгоднее Форвардом платить если в терминале 4214 Вознаграждение за оформление карт:

зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF velvet Повідомлень: 3095 З нами з: 06.03.09 Подякував: 21 раз. Подякували: 398 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 18:53 MASolomko написав: Ця платіжна картка оформлюється тільки персоніфікованою чи миттєвого випуску?



Якщо персоніфікованою, то хто картку забирає після її надходження у відділення: власник рахунку чи власник картки? Ця платіжна картка оформлюється тільки персоніфікованою чи миттєвого випуску?Якщо персоніфікованою, то хто картку забирає після її надходження у відділення: власник рахунку чи власник картки?

Іменна.

Власниця картки.



Власник рахунку керує лімітами в своєму т2ю. Іменна.Власниця картки.Власник рахунку керує лімітами в своєму т2ю. KVV Повідомлень: 612 З нами з: 29.11.18 Подякував: 28 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 23:01 Flamingo написав: Vorlon написав: Maksi2 написав: пан має картку В-5, а пані субсідіантка, пан має картку В-5, а пані субсідіантка,

Смешно. Ну и что? Смешно. Ну и что?

Вероятно имелось в виду, что на размер получаемой субсидии влияют кэшбеки. Ибо банки о них стучат налоХовой, в итоге субсидиантка через год потеряет какие-то копейки субсидии. А вот если налоХовая будет "стучать" только на пана-не субсидианта (у которого и так уже есть Б5) и при этом у него отношения с пани оформлены так, что о их связи можно в декларации не указывать, то можно будет "и рыбку съесть, и..." в общем сухим остаЦЦа - получив дополнительно несколько гривен субсидии.

ЗЫ. Но не обращайте внимание на "плач Ярославны". Ведь автор уже неоднократно признавался "в своей искренней нелюбви к ТАСу", но похоже "мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус" Вероятно имелось в виду, что на размер получаемой субсидии влияют кэшбеки. Ибо банки о них стучат налоХовой, в итоге субсидиантка через год потеряет какие-то копейки субсидии. А вот если налоХовая будет "стучать" только на пана-не субсидианта (у которого и так уже есть Б5) и при этом у него отношения с пани оформлены так, что о их связи можно в декларации не указывать, то можно будет "и рыбку съесть, и..." в общем сухим остаЦЦа- получив дополнительно несколько гривен субсидии.ЗЫ. Но не обращайте внимание на "плач Ярославны". Ведь автор уже неоднократно признавался "в своей искренней нелюбви к ТАСу", но похоже "мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус"

Твои Ярославны работают в(на) т(р)асе, жена менеджером, а дочка неуч кассиром, и именно после посещения отделения где они работают люди плюются в сторону таса, из-за ихней быдлoватой хамовитости и как следствие недоразвитости сервиса и банка в целом. Не рви пукан комментруя мои сообщения, это выглядит как скулеж деффективного теоретика, поставь в игнор. Твои Ярославны работают в(на) т(р)асе, жена менеджером, а дочка неуч кассиром, и именно после посещения отделения где они работают люди плюются в сторону таса, из-за ихней быдлoватой хамовитости и как следствие недоразвитости сервиса и банка в целом. Не рви пукан комментруя мои сообщения, это выглядит как скулеж деффективного теоретика, поставь в игнор. Maksi2 Повідомлень: 763 З нами з: 18.06.19 Подякував: 332 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3580358135823583 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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