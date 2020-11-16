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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 лис, 2020 13:06
lel написав:
Что то не дали кэшбэк за оплату услуг НП. В СМС 00грн кэшбэк. В сентябре ещё давали. Мелочь, но неприятно.
* за виключенням операції з такими МСС: 4111, 4812, 4814, 4816, 4899, 4900, 5511, 5521, 5561, 5571, 5735, 6513, 7311, 7399, 7523, 7994, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402
У приватовских ПОСов МСС 9402
8999 Новая почта. Апликуха
4214 Новая Почта. Ощад
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 14 лис, 2020 14:59
clientage написав: lel написав:
Что то не дали кэшбэк за оплату услуг НП. В СМС 00грн кэшбэк. В сентябре ещё давали. Мелочь, но неприятно.
* за виключенням операції з такими МСС: 4111, 4812, 4814, 4816, 4899, 4900, 5511, 5521, 5561, 5571, 5735, 6513, 7311, 7399, 7523, 7994, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402
У приватовских ПОСов МСС 9402
8999 Новая почта. Апликуха
4214 Новая Почта. Ощад
Понятно. Но теперь НП даже терминальный чек не даёт. Так, что какой терминал дали- неизвестно. Не стал скандалить.
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lel
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Додано: Суб 14 лис, 2020 15:51
lel написав: clientage написав: lel написав:
Что то не дали кэшбэк за оплату услуг НП. В СМС 00грн кэшбэк. В сентябре ещё давали. Мелочь, но неприятно.
* за виключенням операції з такими МСС: 4111, 4812, 4814, 4816, 4899, 4900, 5511, 5521, 5561, 5571, 5735, 6513, 7311, 7399, 7523, 7994, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402
У приватовских ПОСов МСС 9402
8999 Новая почта. Апликуха
4214 Новая Почта. Ощад
Понятно. Но теперь НП даже терминальный чек не даёт. Так, что какой терминал дали- неизвестно. Не стал скандалить.
В этом месяце на НП выгоднее Форвардом платить если в терминале 4214
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Додано: Суб 14 лис, 2020 18:53
MASolomko написав:
Ця платіжна картка оформлюється тільки персоніфікованою чи миттєвого випуску?
Якщо персоніфікованою, то хто картку забирає після її надходження у відділення: власник рахунку чи власник картки?
Іменна.
Власниця картки.
Власник рахунку керує лімітами в своєму т2ю.
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KVV
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Додано: Нед 15 лис, 2020 01:12
Striker написав:
Можно <...> оформить Б5 допкой к Пудре <...> и лимит будет общий на обеих картах?
Да. Такое кто-то проделывал.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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Додано: Вів 17 лис, 2020 09:15
Не могу снять/положить деньги с Ощадника. Постоянно пишет ошибка
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maxstar
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