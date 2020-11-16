RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3580358135823583

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 13:06

  lel написав:Что то не дали кэшбэк за оплату услуг НП. В СМС 00грн кэшбэк. В сентябре ещё давали. Мелочь, но неприятно.
* за виключенням операції з такими МСС: 4111, 4812, 4814, 4816, 4899, 4900, 5511, 5521, 5561, 5571, 5735, 6513, 7311, 7399, 7523, 7994, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402

У приватовских ПОСов МСС 9402 :(
8999 Новая почта. Апликуха
4214 Новая Почта. Ощад
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32947
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2620 раз.
Подякували: 3862 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 14:59

Re: ТАСКОМБАНК

clientage написав:
  lel написав:Что то не дали кэшбэк за оплату услуг НП. В СМС 00грн кэшбэк. В сентябре ещё давали. Мелочь, но неприятно.
* за виключенням операції з такими МСС: 4111, 4812, 4814, 4816, 4899, 4900, 5511, 5521, 5561, 5571, 5735, 6513, 7311, 7399, 7523, 7994, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402

У приватовских ПОСов МСС 9402 :(
8999 Новая почта. Апликуха
4214 Новая Почта. Ощад
Понятно. Но теперь НП даже терминальный чек не даёт. Так, что какой терминал дали- неизвестно. Не стал скандалить.
lel
 
Повідомлень: 2773
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1010 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 15:51

  lel написав:
clientage написав:
  lel написав:Что то не дали кэшбэк за оплату услуг НП. В СМС 00грн кэшбэк. В сентябре ещё давали. Мелочь, но неприятно.
* за виключенням операції з такими МСС: 4111, 4812, 4814, 4816, 4899, 4900, 5511, 5521, 5561, 5571, 5735, 6513, 7311, 7399, 7523, 7994, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402

У приватовских ПОСов МСС 9402 :(
8999 Новая почта. Апликуха
4214 Новая Почта. Ощад
Понятно. Но теперь НП даже терминальный чек не даёт. Так, что какой терминал дали- неизвестно. Не стал скандалить.

В этом месяце на НП выгоднее Форвардом платить если в терминале 4214
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3113
З нами з: 06.03.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 18:53

  MASolomko написав:Ця платіжна картка оформлюється тільки персоніфікованою чи миттєвого випуску?

Якщо персоніфікованою, то хто картку забирає після її надходження у відділення: власник рахунку чи власник картки?

Іменна.
Власниця картки.

Власник рахунку керує лімітами в своєму т2ю.
KVV
 
Повідомлень: 618
З нами з: 29.11.18
Подякував: 29 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 01:12

Re: ТАСКОМБАНК

  Striker написав:Можно <...> оформить Б5 допкой к Пудре <...> и лимит будет общий на обеих картах?
Да. Такое кто-то проделывал.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2638
З нами з: 08.03.18
Подякував: 276 раз.
Подякували: 384 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 09:15

Re: ТАСКОМБАНК

Не могу снять/положить деньги с Ощадника. Постоянно пишет ошибка
maxstar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 63
З нами з: 11.07.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:28

в ТАС-і почались новорічні депозити

якась нова фішка - % два рази в місяць

https://clc.to/deposit\


PS
10,00% річних на будь-який строк розміщення
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10110
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:50

Re: ТАСКОМБАНК

Дзвонили з відділення, пропонували 2.8% в $
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3406
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:57

wolt450

індумови? :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10110
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 19:05

  greenozon написав:wolt450

індумови? :)


Не факт. поки що мало. глибше не влазив
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3406
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3580358135823583
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: balbesik, Ferlakur, kostya77, ramaz, rollo і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.