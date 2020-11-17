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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3581358235833584

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:08

Re: ТАСКОМБАНК

  greenozon написав:якась нова фішка - % два рази в місяць


старо как мир
у мну прошлогодний депо в тасе , тоже 2 разы в месяц до 06-12-2020
под 17,5
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлень: 3808
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 05:28

  Goodman написав:
  greenozon написав:якась нова фішка - % два рази в місяць


старо как мир
у мну прошлогодний депо в тасе , тоже 2 разы в месяц до 06-12-2020
под 17,5
и пополнение,как и открытие такого вклада был с бубном,так как онлайн недоступен. Какую логику преследует в Тасе нужно спросить у ветра
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 06:16

Re: ТАСКОМБАНК

  sens написав:и пополнение,как и открытие такого вклада был с бубном,так как онлайн недоступен. Какую логику преследует в Тасе нужно спросить у ветра

чтобы люди в отделении работали с клиентами.
хоть что-то делали на благо банка - мне давича звонили и был задушевный разговор с отделением , выспрашивали , что нравится и какие планы. Зазывали снова.
никаких там бубнов не было - открыли и доливал через тас2ю отсчитывая 90 календ дней.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлень: 3808
З нами з: 23.11.14
Подякував: 656 раз.
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  #<1 ... 3581358235833584
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