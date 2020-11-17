Додано: Сер 18 лис, 2020 07:56

Доброе утро. Подскажите пожалуйста, в этом месяце пришло СМС сообщение ,в котором говорится о возможности оплаты коммунальных услуг без комиссии. Так ли это на самом деле и есть ли возможность дополнительно к такой оплате получить кешбек?

Жители Харькова пробовали оплачивать по Б5?

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