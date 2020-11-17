старо как мир
у мну прошлогодний депо в тасе , тоже 2 разы в месяц до 06-12-2020
под 17,5
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лис, 2020 20:08
Re: ТАСКОМБАНК
старо как мир
у мну прошлогодний депо в тасе , тоже 2 разы в месяц до 06-12-2020
под 17,5
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Сер 18 лис, 2020 05:28
и пополнение,как и открытие такого вклада был с бубном,так как онлайн недоступен. Какую логику преследует в Тасе нужно спросить у ветра
никому не верю
Додано: Сер 18 лис, 2020 06:16
Re: ТАСКОМБАНК
чтобы люди в отделении работали с клиентами.
хоть что-то делали на благо банка - мне давича звонили и был задушевный разговор с отделением , выспрашивали , что нравится и какие планы. Зазывали снова.
никаких там бубнов не было - открыли и доливал через тас2ю отсчитывая 90 календ дней.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Сер 18 лис, 2020 07:56
Re: ТАСКОМБАНК
Доброе утро. Подскажите пожалуйста, в этом месяце пришло СМС сообщение ,в котором говорится о возможности оплаты коммунальных услуг без комиссии. Так ли это на самом деле и есть ли возможность дополнительно к такой оплате получить кешбек?
Жители Харькова пробовали оплачивать по Б5?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
Додано: Сер 18 лис, 2020 15:22
_PORT_UA
Нет, не пробовала, т.к. очень мало служб в перечне для Харькова. Есть только электричество и газ.
Причем кэшбека не будет
|