RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3581358235833584

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:08

Re: ТАСКОМБАНК

  greenozon написав:якась нова фішка - % два рази в місяць


старо как мир
у мну прошлогодний депо в тасе , тоже 2 разы в месяц до 06-12-2020
под 17,5
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3809
З нами з: 23.11.14
Подякував: 656 раз.
Подякували: 425 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 05:28

  Goodman написав:
  greenozon написав:якась нова фішка - % два рази в місяць


старо как мир
у мну прошлогодний депо в тасе , тоже 2 разы в месяц до 06-12-2020
под 17,5
и пополнение,как и открытие такого вклада был с бубном,так как онлайн недоступен. Какую логику преследует в Тасе нужно спросить у ветра
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12425
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 06:16

Re: ТАСКОМБАНК

  sens написав:и пополнение,как и открытие такого вклада был с бубном,так как онлайн недоступен. Какую логику преследует в Тасе нужно спросить у ветра

чтобы люди в отделении работали с клиентами.
хоть что-то делали на благо банка - мне давича звонили и был задушевный разговор с отделением , выспрашивали , что нравится и какие планы. Зазывали снова.
никаких там бубнов не было - открыли и доливал через тас2ю отсчитывая 90 календ дней.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3809
З нами з: 23.11.14
Подякував: 656 раз.
Подякували: 425 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 07:56

Re: ТАСКОМБАНК

Доброе утро. Подскажите пожалуйста, в этом месяце пришло СМС сообщение ,в котором говорится о возможности оплаты коммунальных услуг без комиссии. Так ли это на самом деле и есть ли возможность дополнительно к такой оплате получить кешбек?
Жители Харькова пробовали оплачивать по Б5?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
Повідомлень: 597
З нами з: 09.02.14
Подякував: 56 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:18

в б5 комунал в исключениях
v57
 
Повідомлень: 2834
З нами з: 14.03.10
Подякував: 111 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 15:22

_PORT_UA
Нет, не пробовала, т.к. очень мало служб в перечне для Харькова. Есть только электричество и газ.
Причем кэшбека не будет
Gln_Vlrn
 
Повідомлень: 67
З нами з: 08.01.19
Подякував: 175 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 19:22

  _PORT_UA написав:Доброе утро. Подскажите пожалуйста, в этом месяце пришло СМС сообщение ,в котором говорится о возможности оплаты коммунальных услуг без комиссии. Так ли это на самом деле и есть ли возможность дополнительно к такой оплате получить кешбек?
Жители Харькова пробовали оплачивать по Б5?

Оплатила Викендом за газ, комиссии нет, кешбек в смс есть.
    +50 грн
  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
  • https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
  • https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
  • https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2536
З нами з: 18.09.13
Подякував: 489 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:38

Re: ТАСКОМБАНК

Жаль,что по Б5 нет кешбека. Видимо Викенд более привилегированная в этом плане карта.
А вообще какие то есть карты для онлайн оплаты для Харькова, с возможностью кешбека?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
Повідомлень: 597
З нами з: 09.02.14
Подякував: 56 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3581358235833584
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, velvet і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9668)
18.11.2020 21:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.