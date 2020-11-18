старо как мир
у мну прошлогодний депо в тасе , тоже 2 разы в месяц до 06-12-2020
под 17,5
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лис, 2020 20:08
Re: ТАСКОМБАНК
старо как мир
у мну прошлогодний депо в тасе , тоже 2 разы в месяц до 06-12-2020
под 17,5
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Сер 18 лис, 2020 05:28
и пополнение,как и открытие такого вклада был с бубном,так как онлайн недоступен. Какую логику преследует в Тасе нужно спросить у ветра
никому не верю
Додано: Сер 18 лис, 2020 06:16
Re: ТАСКОМБАНК
чтобы люди в отделении работали с клиентами.
хоть что-то делали на благо банка - мне давича звонили и был задушевный разговор с отделением , выспрашивали , что нравится и какие планы. Зазывали снова.
никаких там бубнов не было - открыли и доливал через тас2ю отсчитывая 90 календ дней.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Сер 18 лис, 2020 07:56
Re: ТАСКОМБАНК
Доброе утро. Подскажите пожалуйста, в этом месяце пришло СМС сообщение ,в котором говорится о возможности оплаты коммунальных услуг без комиссии. Так ли это на самом деле и есть ли возможность дополнительно к такой оплате получить кешбек?
Жители Харькова пробовали оплачивать по Б5?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
Додано: Сер 18 лис, 2020 15:22
_PORT_UA
Нет, не пробовала, т.к. очень мало служб в перечне для Харькова. Есть только электричество и газ.
Причем кэшбека не будет
Додано: Сер 18 лис, 2020 19:22
Оплатила Викендом за газ, комиссии нет, кешбек в смс есть.
Додано: Сер 18 лис, 2020 21:38
Re: ТАСКОМБАНК
Жаль,что по Б5 нет кешбека. Видимо Викенд более привилегированная в этом плане карта.
А вообще какие то есть карты для онлайн оплаты для Харькова, с возможностью кешбека?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
Додано: Сер 18 лис, 2020 22:21
_PORT_UA
Да в этом месяце то, что было в прошлом месяце с комиссией в этом без. Адреса мои не добавляются, нет в списке номеров квартир. Плачу по номеру "особового рахунку". Все ньюкарт или идеей, комиссии нет.
Додано: Чет 19 лис, 2020 09:42
Re: ТАСКОМБАНК
TASCOMBANK, а можно как-то обучить отделение этому ремеслу?
Позвонил сегодня в отделение банка, которое расположено в г. Славянске Донецкой области, и мне начинают рассказывать, что система не позволяет выпустить эту допку на женское лицо к счёту, которое оформлено на мужское лицо. Можно только выпустить карту к счету, оформленное на женское лицо.
И мне не нравится то, что при обращении через контакт-центр нельзя зафиксировать заявку, чтобы кто-то подсказал отделению как это можно сделать. Клиента оставляют на произвол судьбы.
Да и кто я такой, чтобы спорить с работниками банка, которые оформляют такие продукты )))
ps Замечу, в моём городе нет отделения и мне надо посетить его в другом городе. Буду я ехать не один. Сюрпризов не хотелось бы.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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