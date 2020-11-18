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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лис, 2020 09:50
MASolomko написав:
Можно только выпустить карту к счету, оформленное на женское лицо.
Я оформил в отд-и на Петлюры (Киев) Пудру-допку на имя жены к своей Б5 года 2 назад это было нашару. Щас, кажись, 200грн.
Половые признаки у меня не проверяли, а согласно пачпорту я мужеского роду
При получении карты в кассе пришла подтверждающая СМСка на телефон жены.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 19 лис, 2020 10:02
clientage, карточку же в кассе получала жена?
Т. е. я с женским лицом должен засветиться у менеджера, а дальше женское лицо само может карту в кассе получить?
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Додано: Чет 19 лис, 2020 10:41
MASolomko
В кассе именные получать, а неименные экономист выдаёт сразу при оформлении. Именная в данном случае и не нужна вовсе. Раньше так было...
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Vorlon
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Додано: Чет 19 лис, 2020 11:03
MASolomko написав:
clientage, карточку же в кассе получала жена?
Т. е. я с женским лицом должен засветиться у менеджера, а дальше женское лицо само может карту в кассе получить?
Ну мы вдвоем пришли, но в кассу мне наглости хватило одному пойти, однако СМСка пришла жене на телефон -- попортили всю малину. Но я отыгрался, когда они выдали карту БЕЗ розовой каёбочки... пришлось сердито требовать -- мол я умру без конфети и наліпок
Тож мнгновенка была
... делайте хоть что-нибудь!
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