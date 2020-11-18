MASolomko написав:

TASCOMBANK написав: Оформити додаткову карту "Pudra CARD" можливо звернувшись у відділення ТАСКОМБАНКу разом з Клієнтом на ім'я якого буде оформлена додаткова карта, маючи при собі паспорт та ІПН. Оформити додаткову карту "Pudra CARD" можливо звернувшись у відділення ТАСКОМБАНКу разом з Клієнтом на ім'я якого буде оформлена додаткова карта, маючи при собі паспорт та ІПН.

TASCOMBANK, а можно как-то обучить отделение этому ремеслу?Позвонил сегодня в отделение банка, которое расположено в г. Славянске Донецкой области, и мне начинают рассказывать, что система не позволяет выпустить эту допку на женское лицо к счёту, которое оформлено на мужское лицо. Можно только выпустить карту к счету, оформленное на женское лицо.И мне не нравится то, что при обращении через контакт-центр нельзя зафиксировать заявку, чтобы кто-то подсказал отделению как это можно сделать. Клиента оставляют на произвол судьбы.Да и кто я такой, чтобы спорить с работниками банка, которые оформляют такие продукты )))ps Замечу, в моём городе нет отделения и мне надо посетить его в другом городе. Буду я ехать не один. Сюрпризов не хотелось бы.