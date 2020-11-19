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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лис, 2020 09:50
MASolomko написав:
Можно только выпустить карту к счету, оформленное на женское лицо.
Я оформил в отд-и на Петлюры (Киев) Пудру-допку на имя жены к своей Б5 года 2 назад это было нашару. Щас, кажись, 200грн.
Половые признаки у меня не проверяли, а согласно пачпорту я мужеского роду
При получении карты в кассе пришла подтверждающая СМСка на телефон жены.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 19 лис, 2020 10:02
clientage, карточку же в кассе получала жена?
Т. е. я с женским лицом должен засветиться у менеджера, а дальше женское лицо само может карту в кассе получить?
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Додано: Чет 19 лис, 2020 10:41
MASolomko
В кассе именные получать, а неименные экономист выдаёт сразу при оформлении. Именная в данном случае и не нужна вовсе. Раньше так было...
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Додано: Чет 19 лис, 2020 11:03
MASolomko написав:
clientage, карточку же в кассе получала жена?
Т. е. я с женским лицом должен засветиться у менеджера, а дальше женское лицо само может карту в кассе получить?
Ну мы вдвоем пришли, но в кассу мне наглости хватило одному пойти, однако СМСка пришла жене на телефон -- попортили всю малину. Но я отыгрался, когда они выдали карту БЕЗ розовой каёбочки... пришлось сердито требовать -- мол я умру без конфети и наліпок
Тож мнгновенка была
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 19 лис, 2020 15:15
MASolomko написав: TASCOMBANK написав:
Оформити додаткову карту "Pudra CARD" можливо звернувшись у відділення ТАСКОМБАНКу разом з Клієнтом на ім'я якого буде оформлена додаткова карта, маючи при собі паспорт та ІПН.
TASCOMBANK, а можно как-то обучить отделение этому ремеслу?
Позвонил сегодня в отделение банка, которое расположено в г. Славянске Донецкой области, и мне начинают рассказывать, что система не позволяет выпустить эту допку на женское лицо к счёту, которое оформлено на мужское лицо. Можно только выпустить карту к счету, оформленное на женское лицо.
И мне не нравится то, что при обращении через контакт-центр нельзя зафиксировать заявку, чтобы кто-то подсказал отделению как это можно сделать. Клиента оставляют на произвол судьбы.
Да и кто я такой, чтобы спорить с работниками банка, которые оформляют такие продукты )))
ps Замечу, в моём городе нет отделения и мне надо посетить его в другом городе. Буду я ехать не один. Сюрпризов не хотелось бы.
Доброго дня.
Дякуємо Вам, що повідомили про ситуацію, яка виникла при Вашому дзвінку у відділення Банку.
Викладена Вами інформація передана до відповідального підрозділу Банку для аналізу ситуації, що виникла.
Коли Ваше питання буде розглянуто - Вас додатково проінформуємо.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 21:05
А шо за нах по Платівці? Зняв кошти в банкоматі, підключилося смс-інформування? Як повернути абонку і вимкнути цю каку?
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Кочевник
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:19
Кочевник написав:
А шо за нах по Платівці? Зняв кошти в банкоматі, підключилося смс-інформування? Як повернути абонку і вимкнути цю каку?
Була інфа від інших форумчан,що інколи по платівці таке буває. Якщо є заява про відключення смс-інформування, приносите в відділення і вони відключать смс інформування та повернуть гроші.Якщо заяви у вас нема, то скоріше за все в прольоті.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 06:50
Вимикання в ТАС2Ю досить, щоби наступного місяця не знімалася плата? Невідомо, коли буду у відділенні.
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