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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3583358435853586

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 10:31

  unknownurl написав:«Просто картка» - Проста кредитка з простими умовами!! Користуйся кредитними коштами в режимі 24/7 у бідь-якій точці світу з можливістю розрахунків у торгово-сервісних підприємствах та мережі Інтернет. Відновлювальна кредитна лінія надає тобі можливість погашати та знімати кредитні кошти за власними потребами безкоштовно!

https://tascombank.ua/you/cards/prosto_kartka

кредитка для бесплатного обнала, но с 53% годовых на задолженность
без КБ
:mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32990
З нами з: 08.12.07
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 10:32

  clientage написав:
  unknownurl написав:«Просто картка» - Проста кредитка з простими умовами!! Користуйся кредитними коштами в режимі 24/7 у бідь-якій точці світу з можливістю розрахунків у торгово-сервісних підприємствах та мережі Інтернет. Відновлювальна кредитна лінія надає тобі можливість погашати та знімати кредитні кошти за власними потребами безкоштовно!

https://tascombank.ua/you/cards/prosto_kartka

кредитка для бесплатного обнала, но с 53% годовых на задолженность
без КБ
:mrgreen:

Ну так "просто" картка же :)
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлень: 1774
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 11:04

  unknownurl написав:«Просто картка» - Проста кредитка з простими умовами...

Без изюма? :shock: Та ну на
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 11:06

Re: ТАСКОМБАНК

Ответ Альфа-Банку на "Все просто"?

Карта без льготного периода. Если лимит на ней будут так туго выдавать, то кто ей пользоваться будет?

Банку + за размещения сравнительного анализа своих кредиток.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 11:06

  Flamingo написав:
  unknownurl написав:«Просто картка» - Проста кредитка з простими умовами...

Без изюма? :shock: Та ну на

Какого изюма? Тут даже пильгового периода нет :mrgreen:
Ferlakur
 
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