ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 лис, 2020 10:31
unknownurl написав:
«Просто картка» - Проста кредитка з простими умовами!! Користуйся кредитними коштами в режимі 24/7 у бідь-якій точці світу з можливістю розрахунків у торгово-сервісних підприємствах та мережі Інтернет. Відновлювальна кредитна лінія надає тобі можливість погашати та знімати кредитні кошти за власними потребами безкоштовно!
https://tascombank.ua/you/cards/prosto_kartka
кредитка для бесплатного обнала, но с 53% годовых на задолженность
без КБ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 21 лис, 2020 10:32
clientage написав: unknownurl написав:
«Просто картка» - Проста кредитка з простими умовами!! Користуйся кредитними коштами в режимі 24/7 у бідь-якій точці світу з можливістю розрахунків у торгово-сервісних підприємствах та мережі Інтернет. Відновлювальна кредитна лінія надає тобі можливість погашати та знімати кредитні кошти за власними потребами безкоштовно!
https://tascombank.ua/you/cards/prosto_kartka
кредитка для бесплатного обнала, но с 53% годовых на задолженность
без КБ
Ну так "просто" картка же
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
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Додано: Суб 21 лис, 2020 11:04
unknownurl написав:
«Просто картка» - Проста кредитка з простими умовами...
Без изюма?
Та ну на
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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Додано: Суб 21 лис, 2020 11:06
Ответ Альфа-Банку на "Все просто"?
Карта без льготного периода. Если лимит на ней будут так туго выдавать, то кто ей пользоваться будет?
Банку + за размещения
сравнительного анализа
своих кредиток.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: Суб 21 лис, 2020 11:06
Flamingo написав: unknownurl написав:
«Просто картка» - Проста кредитка з простими умовами...
Без изюма?
Та ну на
Какого изюма? Тут даже пильгового периода нет
Ferlakur
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