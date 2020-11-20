unknownurl написав:«Просто картка» - Проста кредитка з простими умовами!! Користуйся кредитними коштами в режимі 24/7 у бідь-якій точці світу з можливістю розрахунків у торгово-сервісних підприємствах та мережі Інтернет. Відновлювальна кредитна лінія надає тобі можливість погашати та знімати кредитні кошти за власними потребами безкоштовно!
unknownurl написав:«Просто картка» - Проста кредитка з простими умовами!! Користуйся кредитними коштами в режимі 24/7 у бідь-якій точці світу з можливістю розрахунків у торгово-сервісних підприємствах та мережі Інтернет. Відновлювальна кредитна лінія надає тобі можливість погашати та знімати кредитні кошти за власними потребами безкоштовно!
Подскажите, может кто практиковал. Есть карта WeekEnd с лимитом 10 тыс. грн. Если сегодня совершить оплату на эту сумму, а потом через кнопку погасить кредит закинуть с Моно ещё 10 тыс. и через время опять потратить всю сумму - кешбек начислят в размере 3%, как за кредитные? Или могут быть какие-то нюансы?
Anadonta написав:Подскажите, может кто практиковал. Есть карта WeekEnd с лимитом 10 тыс. грн. Если сегодня совершить оплату на эту сумму, а потом через кнопку погасить кредит закинуть с Моно ещё 10 тыс. и через время опять потратить всю сумму - кешбек начислят в размере 3%, как за кредитные? Или могут быть какие-то нюансы?
Пополняшка станет "кредитной" ПОСЛЕ проводки по счету 1й траты (т.е. в Пн-Вт.) А до этого она вааще не будет отображаться, т.е. не будет доступна для трат! Поэтому в данном случае лучше пополнить дебетную часть, 2% точно будет за инет. При оплате Виикой (не переводе!) в Украине, сначала тратятся/списываются кредитные, потом дебетные, потом валюта.