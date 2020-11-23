Если есть задолженность, то ее можно погасить и на выходных
Но если вы задолженность погасили, потом потратились, т.е. сделали новую задолженность на выходных, то опять погасить ее не выйдет, т.к. нужно ждать проводки по счету.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 лис, 2020 18:42
Если есть задолженность, то ее можно погасить и на выходных
Но если вы задолженность погасили, потом потратились, т.е. сделали новую задолженность на выходных, то опять погасить ее не выйдет, т.к. нужно ждать проводки по счету.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 24 лис, 2020 10:33
Re: ТАСКОМБАНК
"Не удалось войти в систему. Попробуйте позже."
и так второй день, давно не заходил - это у таси теперь норма?
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