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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3584358535863587

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 18:42

  Amid написав:clientage
Что, даже если на выходных пимпой погасить кредитную часть викенда, то нельзя будет расплатиться с 3% КБ?

Если есть задолженность, то ее можно погасить и на выходных
Но если вы задолженность погасили, потом потратились, т.е. сделали новую задолженность на выходных, то опять погасить ее не выйдет, т.к. нужно ждать проводки по счету.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:33

Re: ТАСКОМБАНК

"Не удалось войти в систему. Попробуйте позже."
и так второй день, давно не заходил - это у таси теперь норма?
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