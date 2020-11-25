Если есть задолженность, то ее можно погасить и на выходных
Но если вы задолженность погасили, потом потратились, т.е. сделали новую задолженность на выходных, то опять погасить ее не выйдет, т.к. нужно ждать проводки по счету.
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Додано: Суб 21 лис, 2020 18:42
Если есть задолженность, то ее можно погасить и на выходных
Но если вы задолженность погасили, потом потратились, т.е. сделали новую задолженность на выходных, то опять погасить ее не выйдет, т.к. нужно ждать проводки по счету.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 24 лис, 2020 10:33
Re: ТАСКОМБАНК
"Не удалось войти в систему. Попробуйте позже."
и так второй день, давно не заходил - это у таси теперь норма?
Додано: Вів 24 лис, 2020 12:23
Обновите у себя приложение и все получится.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Вів 24 лис, 2020 17:05
телефон перегружать пробовали?
Додано: Вів 24 лис, 2020 23:14
Re: ТАСКОМБАНК
А как выпускается виртуальная карта В5 с отдельным счётом?
ps Получилось оформить Пудру на женское лицо к своей Б5 за один заход.
Представителю респект
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 25 лис, 2020 00:13
Re: ТАСКОМБАНК
Просто карта:
Похоже на Б5 без кешбека.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 25 лис, 2020 06:11
Re: ТАСКОМБАНК
Доброе утро.
Додано: Чет 26 лис, 2020 13:46
Re: ТАСКОМБАНК
Подскажите, какая карта открывается под акционный депозит? % без комиссии везде можно с нее снимать?
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