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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 лис, 2020 18:42
Amid написав:clientage
Что, даже если на выходных пимпой погасить кредитную часть викенда, то нельзя будет расплатиться с 3% КБ?
Если есть задолженность, то ее можно погасить и на выходных
Но если вы задолженность погасили, потом потратились, т.е. сделали новую задолженность на выходных, то опять погасить ее не выйдет, т.к. нужно ждать проводки по счету.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 24 лис, 2020 10:33
"Не удалось войти в систему. Попробуйте позже."
и так второй день, давно не заходил - это у таси теперь норма?
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keep
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Додано: Вів 24 лис, 2020 12:23
keep написав:
"Не удалось войти в систему. Попробуйте позже."
и так второй день, давно не заходил - это у таси теперь норма?
Обновите у себя приложение и все получится.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Вів 24 лис, 2020 17:05
keep написав:
"Не удалось войти в систему. Попробуйте позже."
и так второй день, давно не заходил - это у таси теперь норма?
телефон перегружать пробовали?
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Stringer
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Додано: Вів 24 лис, 2020 23:14
А как выпускается виртуальная карта В5 с отдельным счётом?
ps Получилось оформить Пудру на женское лицо к своей Б5 за один заход.
Представителю респект
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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Додано: Сер 25 лис, 2020 00:13
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Сер 25 лис, 2020 06:11
Доброе утро
ukrprom2014 написав:
Просто карта:
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- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
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ingtrans
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Додано: Чет 26 лис, 2020 13:46
Подскажите, какая карта открывается под акционный депозит? % без комиссии везде можно с нее снимать?
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iov
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Додано: Чет 26 лис, 2020 14:27
iov написав:
Подскажите, какая карта открывается под акционный депозит? % без комиссии везде можно с нее снимать?
плативка
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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