один раз не было света и я звонил на 0-800 ТАСа чтобы узнать остаток - все нормально , сообщает.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лис, 2020 20:30
Re: ТАСКОМБАНК
один раз не было света и я звонил на 0-800 ТАСа чтобы узнать остаток - все нормально , сообщает.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Чет 26 лис, 2020 21:30
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