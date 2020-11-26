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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3585358635873588

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:30

Re: ТАСКОМБАНК

  valya написав:но без чека и просмотра остатка.

один раз не было света и я звонил на 0-800 ТАСа чтобы узнать остаток - все нормально , сообщает.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:29

Б5 за оплату на изипее - кешбека нету ?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:30

  J написав:Б5 за оплату на изипее - кешбека нету ?

Угу. Попереджали пару місяців як.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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  #<1 ... 3585358635873588
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