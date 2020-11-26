один раз не было света и я звонил на 0-800 ТАСа чтобы узнать остаток - все нормально , сообщает.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лис, 2020 20:30
Re: ТАСКОМБАНК
один раз не было света и я звонил на 0-800 ТАСа чтобы узнать остаток - все нормально , сообщает.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Чет 26 лис, 2020 21:30
Підпис без реферальних посилань
Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:15
Re: ТАСКОМБАНК
Подскажите, как на Али лучше покупать Викендом? Закинуть доллары на дебетный долларовый счёт или забить и платить с гривневого кредитного?
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