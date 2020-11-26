|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лис, 2020 20:30
valya написав:
но без чека и просмотра остатка.
один раз не было света и я звонил на 0-800 ТАСа чтобы узнать остаток - все нормально , сообщает.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3878
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 658 раз.
- Подякували: 430 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 лис, 2020 21:29
Б5 за оплату на изипее - кешбека нету ?
-
J
-
-
- Повідомлень: 5023
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 лис, 2020 21:30
J написав:
Б5 за оплату на изипее - кешбека нету ?
Угу. Попереджали пару місяців як.
Підпис без реферальних посилань
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1698
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 297 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:15
Подскажите, как на Али лучше покупать Викендом? Закинуть доллары на дебетный долларовый счёт или забить и платить с гривневого кредитного?
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1449
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 170 раз.
- Подякували: 276 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:24
Amid написав:Подскажите, как на Али лучше покупать Викендом? Закинуть доллары на дебетный долларовый счёт или забить и платить с гривневого кредитного?
Если больших возврат не предвидеться, лучше в кредит, выгодней будет.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2494
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:28
Amid написав:
Подскажите, как на Али лучше покупать Викендом? Закинуть доллары на дебетный долларовый счёт или забить и платить с гривневого кредитного?
Тас автоматом спишет с $ (если сумма достаточна) и нальет 2% отката. Но правильнее конечно если имеете, ИдеяОнлайн, Нькард, и пр.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 2088
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:49
Amid написав:
Подскажите, как на Али лучше покупать Викендом? Закинуть доллары на дебетный долларовый счёт или забить и платить с гривневого кредитного?
Ну если не жалко 1% за конвертацию, то можно и с кредитных.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3561
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 204 раз.
- Подякували: 163 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:53
ukrprom2014 написав:
ИдеяОнлайн, Нькард
В этом месяце уже полностью выгреб
. ДА и курс у уксиба "ниочинь"
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1449
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 170 раз.
- Подякували: 276 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:25
Amid написав:
Подскажите, как на Али лучше покупать Викендом? Закинуть доллары на дебетный долларовый счёт или забить и платить с гривневого кредитного?
Я завжди купую доларами. Немає 1% за конвертацію, втратах на курсовій різниці. 2% кешбека також є.
Підпис без реферальних посилань
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1698
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 297 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|