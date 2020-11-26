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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3585358635873588

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:30

Re: ТАСКОМБАНК

  valya написав:но без чека и просмотра остатка.

один раз не было света и я звонил на 0-800 ТАСа чтобы узнать остаток - все нормально , сообщает.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:29

Б5 за оплату на изипее - кешбека нету ?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:30

  J написав:Б5 за оплату на изипее - кешбека нету ?

Угу. Попереджали пару місяців як.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:15

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите, как на Али лучше покупать Викендом? Закинуть доллары на дебетный долларовый счёт или забить и платить с гривневого кредитного?
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:24

Re: ТАСКОМБАНК

Amid написав:Подскажите, как на Али лучше покупать Викендом? Закинуть доллары на дебетный долларовый счёт или забить и платить с гривневого кредитного?
Если больших возврат не предвидеться, лучше в кредит, выгодней будет.
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anis
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:28

  Amid написав:Подскажите, как на Али лучше покупать Викендом? Закинуть доллары на дебетный долларовый счёт или забить и платить с гривневого кредитного?

Тас автоматом спишет с $ (если сумма достаточна) и нальет 2% отката. Но правильнее конечно если имеете, ИдеяОнлайн, Нькард, и пр.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:49

  Amid написав:Подскажите, как на Али лучше покупать Викендом? Закинуть доллары на дебетный долларовый счёт или забить и платить с гривневого кредитного?

Ну если не жалко 1% за конвертацию, то можно и с кредитных.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:53

Re: ТАСКОМБАНК

  ukrprom2014 написав:ИдеяОнлайн, Нькард

В этом месяце уже полностью выгреб :( . ДА и курс у уксиба "ниочинь"
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:25

  Amid написав:Подскажите, как на Али лучше покупать Викендом? Закинуть доллары на дебетный долларовый счёт или забить и платить с гривневого кредитного?

Я завжди купую доларами. Немає 1% за конвертацію, втратах на курсовій різниці. 2% кешбека також є.
Підпис без реферальних посилань :)
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