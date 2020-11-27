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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 лис, 2020 06:29
Или Виика с р2р или Платівка с кедами -- дурацкий вынос у Таси, но ей похоже нравится.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 28 лис, 2020 11:33
Re: ТАСКОМБАНК
А ощадник через 2 на 3 ? З нього СЕП і п2п платний ?
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