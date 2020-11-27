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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3586358735883589

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 06:29

Или Виика с р2р или Платівка с кедами -- дурацкий вынос у Таси, но ей похоже нравится.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 11:33

Re: ТАСКОМБАНК

clientage написав:Или Виика с р2р или Платівка с кедами -- дурацкий вынос у Таси, но ей похоже нравится.
А ощадник через 2 на 3 ? З нього СЕП і п2п платний ?

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    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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  #<1 ... 3586358735883589
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