RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3587358835893590>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 06:29

Или Виика с р2р или Платівка с кедами -- дурацкий вынос у Таси, но ей похоже нравится.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33076
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2624 раз.
Подякували: 3885 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 11:33

Re: ТАСКОМБАНК

clientage написав:Или Виика с р2р или Платівка с кедами -- дурацкий вынос у Таси, но ей похоже нравится.
А ощадник через 2 на 3 ? З нього СЕП і п2п платний ?

    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 948
З нами з: 27.02.19
Подякував: 335 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 11:58

Re: ТАСКОМБАНК

stas_rst, если сумеете с Ощадного счета сделать P2P, то это будет мегановость! :D

В системе TAS2U отправка СЭП/P2P возможна с текущих счетов, к которым открыты платёжные карты (СЭП возможен только со своих карт в Тасе).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2675
З нами з: 08.03.18
Подякував: 286 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 11:59

  stas_rst написав:
clientage написав:Или Виика с р2р или Платівка с кедами -- дурацкий вынос у Таси, но ей похоже нравится.
А ощадник через 2 на 3 ? З нього СЕП і п2п платний ?

Со вкладов, даж бессрочных СЭПить ниде низзя
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33076
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2624 раз.
Подякували: 3885 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 12:03

Re: ТАСКОМБАНК

clientage написав:
  stas_rst написав:
clientage написав:Или Виика с р2р или Платівка с кедами -- дурацкий вынос у Таси, но ей похоже нравится.
А ощадник через 2 на 3 ? З нього СЕП і п2п платний ?

Со вкладов, даж бессрочных СЭПить ниде низзя
А Форвард? С Ощадного?
lel
 
Повідомлень: 2776
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1010 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 12:07

  lel написав:
clientage написав:
  stas_rst написав:А ощадник через 2 на 3 ? З нього СЕП і п2п платний ?

Со вкладов, даж бессрочных СЭПить ниде низзя
А Форвард? С Ощадного?

У Фарса это рахунок с повышенным %, эт видно по категориям продуктов в ИБ.
У Таси -- это вклад. Еще есть и текущий счет, с него можно СЭПить, но тож за 0.5%
Но там и там счет 2620 :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33076
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2624 раз.
Подякували: 3885 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 12:54

MASolomko, clientage Дякую. Пішов читати методичку по тасі. Давно не користував, з літа по обміну :(
Нових вистачає для вивчення деталей :)
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 948
З нами з: 27.02.19
Подякував: 335 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:03

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите пожалуйста у таса как на прием сэпов, пн-пт или выходные тоже принимает?
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2497
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:10

stas_rst Не витрачайте сили та час. там не тарифи , а ctrl+c ctrl+v .
Единственно хорошая новость, что ПЛАТИВКА - VISA и то, что можно в банкоматах снимать от 2 раз более чем по мусорному МС.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3891
З нами з: 23.11.14
Подякував: 661 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:19

Re: ТАСКОМБАНК

Панове, так я і не відкрив окрему дебетну картку (Велика П'ятірка) для внесення готівки. Запитання: я можу внести гроші через кредитну Велику П'ятірку і далі на Платівку/ощадний/депо без комісії?
Єдиний недолік такого методу, що доведеться внести додаткову суму для загашення кредиту в 0?
Rebel
 
Повідомлень: 131
З нами з: 08.12.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3587358835893590>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Anton77, Goodman, ingtrans і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.