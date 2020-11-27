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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 лис, 2020 06:29
Или Виика с р2р или Платівка с кедами -- дурацкий вынос у Таси, но ей похоже нравится.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 28 лис, 2020 11:33
clientage написав:Или Виика с р2р или Платівка с кедами -- дурацкий вынос у Таси, но ей похоже нравится.
А ощадник через 2 на 3 ? З нього СЕП і п2п платний ?
ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
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stas_rst
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Додано: Суб 28 лис, 2020 11:58
stas_rst, если сумеете с Ощадного счета сделать P2P, то это будет мегановость!
В системе TAS2U отправка СЭП/P2P возможна с текущих счетов, к которым открыты платёжные карты (СЭП возможен только со своих карт в Тасе).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: Суб 28 лис, 2020 11:59
stas_rst написав:
clientage написав:Или Виика с р2р или Платівка с кедами -- дурацкий вынос у Таси, но ей похоже нравится.
А ощадник через 2 на 3 ? З нього СЕП і п2п платний ?
Со вкладов, даж бессрочных СЭПить ниде низзя
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 28 лис, 2020 12:03
clientage написав: stas_rst написав:
clientage написав:Или Виика с р2р или Платівка с кедами -- дурацкий вынос у Таси, но ей похоже нравится.
А ощадник через 2 на 3 ? З нього СЕП і п2п платний ?
Со вкладов, даж бессрочных СЭПить ниде низзя
А Форвард? С Ощадного?
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lel
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Додано: Суб 28 лис, 2020 12:07
lel написав: clientage написав: stas_rst написав:
А ощадник через 2 на 3 ? З нього СЕП і п2п платний ?
Со вкладов, даж бессрочных СЭПить ниде низзя
А Форвард? С Ощадного?
У Фарса это рахунок с повышенным %, эт видно по категориям продуктов в ИБ.
У Таси -- это вклад. Еще есть и текущий счет, с него можно СЭПить, но тож за 0.5%
Но там и там счет 2620
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 28 лис, 2020 12:54
MASolomko, clientage
Дякую. Пішов читати методичку по тасі. Давно не користував, з літа по обміну
Нових вистачає для вивчення деталей
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stas_rst
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Додано: Суб 28 лис, 2020 18:03
Подскажите пожалуйста у таса как на прием сэпов, пн-пт или выходные тоже принимает?
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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anis
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Додано: Суб 28 лис, 2020 18:10
stas_rst Не витрачайте сили та час. там не тарифи , а ctrl+c ctrl+v .
Единственно хорошая новость, что ПЛАТИВКА - VISA и то, что можно в банкоматах снимать от 2 раз более чем по мусорному МС.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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Додано: Суб 28 лис, 2020 18:19
Панове, так я і не відкрив окрему дебетну картку (Велика П'ятірка) для внесення готівки. Запитання: я можу внести гроші через кредитну Велику П'ятірку і далі на Платівку/ощадний/депо без комісії?
Єдиний недолік такого методу, що доведеться внести додаткову суму для загашення кредиту в 0?
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Rebel
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