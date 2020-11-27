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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 лис, 2020 18:25
Rebel написав:
Панове, так я і не відкрив окрему дебетну картку (Велика П'ятірка) для внесення готівки. Запитання: я можу внести гроші через кредитну Велику П'ятірку і далі на Платівку/ощадний/депо без комісії?
Єдиний недолік такого методу, що доведеться внести додаткову суму для загашення кредиту в 0?
Налік мона у касі вносити на Ощадний рах.
А наступного дня тикати гроші з Ощадного куди завгодно
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 28 лис, 2020 18:30
Rebel написав:
Панове, так я і не відкрив окрему дебетну картку (Велика П'ятірка) для внесення готівки. Запитання: я можу внести гроші через кредитну Велику П'ятірку і далі на Платівку/ощадний/депо без комісії?
Єдиний недолік такого методу, що доведеться внести додаткову суму для загашення кредиту в 0?
Звачайно. Можете користуватися своєю карткою з лімітом як дебеткою, якщо виведете її у 0. Єдине уточнення щодо вашого списку: з В5 на Платівку буде комісія, якщо це не обмін валют. Щодо обміну на Платівку, то він був без комісії, коли я востаннє читав тарифи, але у ТАСі сім п'ятниць на тижні, тому варто звіритись з тарифами перед обміном.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 18:32
По сэпам никто не знает как дела тут?
Оформи карту по ссылке и получи:
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anis
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Додано: Суб 28 лис, 2020 18:39
Есть вот такое - "Сплачуйте за будь-які покупки карткою Visa від ТАСКОМБАНКУ – отримуйте 50 гривень кешбеку та вигравайте цінні подарунки!"
Кто вникал? Я правильно понял - за каждые ТРИ покупки от 100 грн ТАСя наливает 50 грн кешбека по ПЛАТИВКЕ ( как пример) ? и так 5 раз потом еще 5 раз?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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Додано: Суб 28 лис, 2020 18:40
anis написав:
По сэпам никто не знает как дела тут?
5 грн менее 10к и 0,5 при более 10к
как ни крути дешевле -5 грн нема.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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Додано: Суб 28 лис, 2020 18:40
Goodman написав: anis написав:
По сэпам никто не знает как дела тут?
5 грн менее 10к и 0,5 при более 10к
как ни крути дешевле -5 грн нема.
На прием в выходные
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: Суб 28 лис, 2020 18:44
anis написав: Goodman написав: anis написав:
По сэпам никто не знает как дела тут?
5 грн менее 10к и 0,5 при более 10к
как ни крути дешевле -5 грн нема.
На прием в выходные
Недели 3 назад Тася вдруг перестала по выходным зачислять СЭПы
До этого я раза 3 именно по выходным ухитрился через Виику купить тугрики.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 28 лис, 2020 18:45
Goodman написав:
Есть вот такое - "Сплачуйте за будь-які покупки карткою Visa від ТАСКОМБАНКУ – отримуйте 50 гривень кешбеку та вигравайте цінні подарунки!"
Кто вникал? Я правильно понял - за каждые ТРИ покупки от 100 грн ТАСя наливает 50 грн кешбека по ПЛАТИВКЕ ( как пример) ? и так 5 раз потом еще 5 раз?
По правилам акции (пункт 1.7.) эта акция только для тех кто получает зарплату на эти карты
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Суб 28 лис, 2020 18:49
clientage совершенно верно, ибо:
"Виконання банками міжбанківського переказу коштів через СЕП у режимі 23/7 є добровільною опцією. Банки самостійно приймають рішення щодо часу початку та завершення роботи в СЕП на підставі власних потреб та потреб клієнтів."
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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