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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3588358935903591

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:51

Re: ТАСКОМБАНК

clientage написав:
  anis написав:
Goodman написав:[quote="5109376:anis"]По сэпам никто не знает как дела тут?

5 грн менее 10к и 0,5 при более 10к
как ни крути дешевле -5 грн нема.
На прием в выходные

Недели 3 назад Тася вдруг перестала по выходным зачислять СЭПы
До этого я раза 3 именно по выходным ухитрился через Виику купить тугрики.[/quote]Эх, а я жду. Попривыкали к хорошему))
Для обмена валют, p2p не подойдёт нужно ждать включения СЭП, так?
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
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anis
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 19:02

  anis написав:
clientage написав:Недели 3 назад Тася вдруг перестала по выходным зачислять СЭПы
До этого я раза 3 именно по выходным ухитрился через Виику купить тугрики.
Эх, а я жду. Попривыкали к хорошему))
Для обмена валют, p2p не подойдёт нужно ждать включения СЭП, так?

Для обмена нужна проводка по счету, СЭП её обеспечивает дн-в-дн
МОжно СЭПить в будни, делать запас на Сбере (4%)

Но поведение Таськи с таким то потенциалом как Т2Ю явно т̶у̶п̶о̶е̶ д̶у̶р̶н̶о̶е̶ недружественнннное :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 19:12

  clientage написав:Налік мона у касі вносити на Ощадний рах.
А наступного дня тикати гроші з Ощадного куди завгодно

Я так раніше і робив. Але нині знаходжусь поруч із відділенням де каса ніколи не буває вільною, тому хочу користуватись автоматом - так набагато зручніше і карантинніше.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 19:24

  Rebel написав:
  clientage написав:Налік мона у касі вносити на Ощадний рах.
А наступного дня тикати гроші з Ощадного куди завгодно

Я так раніше і робив. Але нині знаходжусь поруч із відділенням де каса ніколи не буває вільною, тому хочу користуватись автоматом - так набагато зручніше і карантинніше.

А кажись в АТМ мона пополнить и Сбер по номеру счета :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 19:58

  clientage написав:
  Rebel написав:
  clientage написав:Налік мона у касі вносити на Ощадний рах.
А наступного дня тикати гроші з Ощадного куди завгодно

Я так раніше і робив. Але нині знаходжусь поруч із відділенням де каса ніколи не буває вільною, тому хочу користуватись автоматом - так набагато зручніше і карантинніше.

А кажись в АТМ мона пополнить и Сбер по номеру счета :wink:

Але це дорого і має відлежатись.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 20:12

  klug написав:
  clientage написав:
  Rebel написав:Я так раніше і робив. Але нині знаходжусь поруч із відділенням де каса ніколи не буває вільною, тому хочу користуватись автоматом - так набагато зручніше і карантинніше.

А кажись в АТМ мона пополнить и Сбер по номеру счета :wink:

Але це дорого і має відлежатись.

И это ужасно. Люди вынуждены пополнять собственные счета за деньги
Никакого уважения клиента от Таси :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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