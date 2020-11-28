ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 лис, 2020 18:51
clientage написав: anis написав: Goodman написав:[quote="5109376:anis"]По сэпам никто не знает как дела тут?
5 грн менее 10к и 0,5 при более 10к
как ни крути дешевле -5 грн нема.
На прием в выходные
Недели 3 назад Тася вдруг перестала по выходным зачислять СЭПы
До этого я раза 3 именно по выходным ухитрился через Виику купить тугрики.[/quote]Эх, а я жду. Попривыкали к хорошему))
Для обмена валют, p2p не подойдёт нужно ждать включения СЭП, так?
Оформи карту по ссылке и получи:
+100/50 грн - КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке http://lx4.me/c/5UKpFtfX +55 грн - в Sportbanke https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ +50 грн - в monobankе https://monobank.ua/r/iUW8 к бонусу на депозит! Промокод - +50 грн на 26OKYG5 https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Додано: Суб 28 лис, 2020 19:02
anis написав: clientage написав:Недели 3 назад Тася вдруг перестала по выходным зачислять СЭПы До этого я раза 3 именно по выходным ухитрился через Виику купить тугрики.
Эх, а я жду. Попривыкали к хорошему))
Для обмена валют, p2p не подойдёт нужно ждать включения СЭП, так?
Для обмена нужна проводка по счету, СЭП её обеспечивает дн-в-дн
МОжно СЭПить в будни, делать запас на Сбере (4%)
Но поведение Таськи с таким то потенциалом как Т2Ю явно т̶у̶п̶о̶е̶ д̶у̶р̶н̶о̶е̶ недружественнннное
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 28 лис, 2020 19:12
clientage написав:
Налік мона у касі вносити на Ощадний рах.
А наступного дня тикати гроші з Ощадного куди завгодно
Я так раніше і робив. Але нині знаходжусь поруч із відділенням де каса ніколи не буває вільною, тому хочу користуватись автоматом - так набагато зручніше і карантинніше.
Rebel
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Додано: Суб 28 лис, 2020 19:24
Rebel написав: clientage написав:
Налік мона у касі вносити на Ощадний рах.
А наступного дня тикати гроші з Ощадного куди завгодно
Я так раніше і робив. Але нині знаходжусь поруч із відділенням де каса ніколи не буває вільною, тому хочу користуватись автоматом - так набагато зручніше і карантинніше.
А кажись в АТМ мона пополнить и Сбер по номеру счета
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 28 лис, 2020 19:58
clientage написав: Rebel написав: clientage написав:
Налік мона у касі вносити на Ощадний рах.
А наступного дня тикати гроші з Ощадного куди завгодно
Я так раніше і робив. Але нині знаходжусь поруч із відділенням де каса ніколи не буває вільною, тому хочу користуватись автоматом - так набагато зручніше і карантинніше.
А кажись в АТМ мона пополнить и Сбер по номеру счета
Але це дорого і має відлежатись.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Суб 28 лис, 2020 20:12
klug написав: clientage написав: Rebel написав:
Я так раніше і робив. Але нині знаходжусь поруч із відділенням де каса ніколи не буває вільною, тому хочу користуватись автоматом - так набагато зручніше і карантинніше.
А кажись в АТМ мона пополнить и Сбер по номеру счета
Але це дорого і має відлежатись.
И это ужасно. Люди вынуждены пополнять собственные счета за деньги
Никакого уважения клиента от Таси
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Суб 28 лис, 2020 20:59
MASolomko написав:
Ответ Альфа-Банку на "Все просто"?
Карта без льготного периода. Если лимит на ней будут так туго выдавать, то кто ей пользоваться будет?
Просто Карта.
Я буду пользоватся. Других кредиток мне банк не дает. Жлобы потомуша!
Уже получил.
Голову сломал как втереться в регламент зачисления д.с.
по схеме: Снял лимит в банкомате. Погасил кнопой кредитПогасить.
Как соместить даты проводок снятия в чужом банкомате с датой проводки при погашении кнопой?
Есть еще страдальцы с этой "Просто Картой"?
BigMan
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Додано: Суб 28 лис, 2020 21:04
BigMan
Зачем? Вы мазохист?
Vorlon
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Додано: Суб 28 лис, 2020 21:21
А есть выбор?
BigMan
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Додано: Суб 28 лис, 2020 21:26
BigMan
Выбор среди чего? Непонятны ваши требования. Пока что я увидел только одно - любая кредитка, но от ТАСа
Для снятия наличных вон акция в ПУМБе до весны...
Vorlon
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