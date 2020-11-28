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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3589359035913592

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 21:38

  Vorlon написав:BigMan
Выбор среди чего? Непонятны ваши требования. Пока что я увидел только одно - любая кредитка, но от ТАСа :lol:

Для снятия наличных вон акция в ПУМБе до весны...

Уже все снято в Пумбе.
BigMan
 
Повідомлень: 1412
З нами з: 16.06.12
Подякував: 55 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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  #<1 ... 3589359035913592
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