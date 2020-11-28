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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 лис, 2020 21:38
Vorlon написав:BigMan
Выбор среди чего? Непонятны ваши требования. Пока что я увидел только одно - любая кредитка, но от ТАСа
Для снятия наличных вон акция в ПУМБе до весны...
Уже все снято в Пумбе.
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BigMan
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