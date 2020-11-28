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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 лис, 2020 21:38
Vorlon написав:BigMan
Выбор среди чего? Непонятны ваши требования. Пока что я увидел только одно - любая кредитка, но от ТАСа
Для снятия наличных вон акция в ПУМБе до весны...
Уже все снято в Пумбе.
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BigMan
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Додано: Суб 28 лис, 2020 22:18
anis написав:
Для обмена валют, p2p не подойдёт нужно ждать включения СЭП, так?
ТАС изменит курс обмена валют в TAS2U не ранее 10.30, а то и 11.00 понедельника, так что если отправить СЭП даже в 9.00, успеете совершить обмен по сегодняшнему курсу. Но при условии, что банк-отправитель сразу "отпустит" деньги.
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Anadonta
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Додано: Суб 28 лис, 2020 22:18
Goodman написав:
Смотрю СЕПики с ТАС - дорогие , от 5 грн за 10К и более более более.
Есть ли стежки? Есть ли цепочки минимизации "втрат" ? чи просто вдягати кеды и гайда на св1же пов1тря???? Дякую панове коммерсанты!!!
После валютообмена в грн я сразу же отправляю 10к СЭПом на Конкорд. Если кидать на Ощадный, то теряется 2 дня, а за эти 2 дня на Конкорде накапывает 3.5 грн с 10к, что почти компенсирует 5 грн за СЭП. Минимум телодвижений и подошвы на кедах целы.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 22:20
Anadonta написав: anis написав:
Для обмена валют, p2p не подойдёт нужно ждать включения СЭП, так?
ТАС изменит курс обмена валют в TAS2U не ранее 10.30, а то и 11.00 понедельника, так что если отправить СЭП даже в 9.00, успеете совершить обмен по сегодняшнему курсу. Но при условии, что банк-отправитель сразу "отпустит" деньги.
ТАС спокійно міняє курси на вихідних.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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